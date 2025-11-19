सोशल मीडिया पर प्यार: दिल्ली की लड़की ने चौमूं के प्रेमी से थाने में लिए सात फेरे, थानाधिकारी ने कन्यादान की रस्म निभाई

सांकेतिक तस्वीर
चौमूं। चौमूं पुलिस थाने का मंगलवार शाम वातावरण कुछ हटकर नजर आया, जहां जब एक प्रेमी जोड़े ने थाने के मंदिर में सात फेरे लिए और मांगलिक मंत्रोच्चारण गुंजायमान हो उठे। खास बात यह रही कि थानाधिकारी प्रदीप शर्मा ने स्वयं कन्यादान की रस्म निभाई और दोनों परिवारों को साथ लाकर विवाह को सम्पन्न कराया।
थानाप्रभारी ने बताया कि दिल्ली की एक युवती और चौमूं के युवक की पहचान सोशल मीडिया पर हुई थी। बातचीत का सिलसिला बढ़ा और दोनों ने शादी का निर्णय किया, लेकिन जब यह बात परिवारों तक पहुंची तो बात बनती नजर नहीं आई। इसी बीच युवती प्रेमी से मिलने दिल्ली से चौमूं पहुंच गई। दोनों पक्षों के परिवारजनों के सहमत नहीं होने के डर से प्रेमी जोड़ा बीती रात थाने में पहुंच गया। उन्होंने पुलिस से शादी करने की बात रखी।
थानाप्रभारी ने बताया कि थाने पहुंची युवती ने साफ कहा कि यदि उसकी शादी नहीं करवाई गई तो वह किसी तरह का कदम उठा लेगी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए लड़की के माता-पिता को दिल्ली से बुलाया गया। दोनों पक्षों को बैठाकर समझाइश की और बातचीत कर दोनों परिवारों को विवाह के लिए राजी किया। शाम को थाने के मंदिर में युवक और युवती का विधिवत विवाह सम्पन्न हुआ। यह मामला चौमूं क्षेत्र में चर्चा का विषय बना रहा।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग