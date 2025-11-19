सोशल मीडिया पर प्यार: दिल्ली की लड़की ने चौमूं के प्रेमी से थाने में लिए सात फेरे, थानाधिकारी ने कन्यादान की रस्म निभाई

थानाप्रभारी ने बताया कि दिल्ली की एक युवती और चौमूं के युवक की पहचान सोशल मीडिया पर हुई थी। बातचीत का सिलसिला बढ़ा और दोनों ने शादी का निर्णय किया, लेकिन जब यह बात परिवारों तक पहुंची तो बात बनती नजर नहीं आई। इसी बीच युवती प्रेमी से मिलने दिल्ली से चौमूं पहुंच गई। दोनों पक्षों के परिवारजनों के सहमत नहीं होने के डर से प्रेमी जोड़ा बीती रात थाने में पहुंच गया। उन्होंने पुलिस से शादी करने की बात रखी।