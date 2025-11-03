Yogi का प्रहार: पप्पू, टप्पू और अप्पू नहीं देख पाते देश का विकास, बोले, जो राम का विरोधी है, वो भारत का विरोधी है

Yogi Adityanath Bihar Election: बिहार चुनाव प्रचार के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को दरभंगा के केवटी में एनडीए प्रत्याशी मुरारी मोहन झा के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। मंच से उन्होंने विपक्षी दलों पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि महात्मा गांधी के तीन बंदरों ने हमें सिखाया था, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। लेकिन आज के “इंडी गठबंधन” में तीन नए बंदर आ गए हैं, ‘पप्पू, टप्पू और अप्पू’। योगी ने कहा, “पप्पू न तो सच बोल सकता है और न कुछ अच्छा कह सकता है, टप्पू कुछ अच्छा नहीं देख सकता और अप्पू सच नहीं सुन सकता। ये तीनों झूठ और भ्रम फैलाने में माहिर हैं, लेकिन जनता सब जानती है। एनडीए सरकार के विकास कार्यों को ये न देख पाते हैं, न सुन पाते हैं और न स्वीकार कर पाते हैं।”