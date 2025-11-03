Yogi का प्रहार: पप्पू, टप्पू और अप्पू नहीं देख पाते देश का विकास, बोले, जो राम का विरोधी है, वो भारत का विरोधी है

योगी बोले- ‘पप्पू, टप्पू और अप्पू’ महागठबंधन के तीन बंदर, इन्हें न सच दिखाई देता है, न सुनाई देता है (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)
Yogi Adityanath Bihar Election: बिहार चुनाव प्रचार के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को दरभंगा के केवटी में एनडीए प्रत्याशी मुरारी मोहन झा के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। मंच से उन्होंने विपक्षी दलों पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि महात्मा गांधी के तीन बंदरों ने हमें सिखाया था, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। लेकिन आज के “इंडी गठबंधन” में तीन नए बंदर आ गए हैं, ‘पप्पू, टप्पू और अप्पू’। योगी ने कहा, “पप्पू न तो सच बोल सकता है और न कुछ अच्छा कह सकता है, टप्पू कुछ अच्छा नहीं देख सकता और अप्पू सच नहीं सुन सकता। ये तीनों झूठ और भ्रम फैलाने में माहिर हैं, लेकिन जनता सब जानती है। एनडीए सरकार के विकास कार्यों को ये न देख पाते हैं, न सुन पाते हैं और न स्वीकार कर पाते हैं।”
मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग समाज को बांटने का काम करते हैं, उन्हें जनता बार-बार सबक सिखाती है। उन्होंने कहा, “बंटेंगे नहीं, कटेंगे भी नहीं, बल्कि बिहार को समृद्ध बनाएंगे। आज डबल इंजन की सरकार में विकास की नई कहानी लिखी जा रही है। योगी ने मंच से उपस्थित जनता से कहा कि बिहार और उत्तर प्रदेश की एकता, संस्कृति और आस्था एक-दूसरे से गहराई से जुड़ी है। “हम सब राम और जानकी के अनुयायी हैं। हमारी साझा विरासत हमारी ताकत है।
योगी ने सपा, कांग्रेस और राजद पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा, “राजद-कांग्रेस का एक साथी यूपी की समाजवादी पार्टी है। ये वही लोग हैं जिन्होंने भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया था। सपा ने रामभक्तों पर गोलियां चलवाई और कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया कि राम हैं ही नहीं। ये लोग हमारी आस्था का अपमान करते हैं। उन्होंने कहा कि जो राम और मां जानकी का विरोधी है, वह देश और संस्कृति का भी विरोधी है। योगी ने जनता से कहा कि ऐसी विचारधारा को सत्ता से दूर रखना ही बिहार और देश के हित में है।
योगी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा गरीबों का हक मारा है। “कांग्रेस गरीबों की योजनाओं का पैसा हड़प लिया करती थी। आज प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में गरीबों को मुफ्त राशन, घर, गैस सिलेंडर और आयुष्मान कार्ड की सुविधा मिल रही है। उन्होंने कहा कि पहले योजनाएं कागजों पर बनती थी, अब उनके लाभ सीधे जनता के खाते में पहुंचते हैं। योगी ने कहा कि कांग्रेस की सरकारों ने भ्रष्टाचार और तुष्टिकरण की राजनीति की, जबकि भाजपा की सरकार विकास, सुरक्षा और सम्मान की राजनीति कर रही है।
योगी ने कश्मीर मुद्दे का जिक्र करते हुए कहा, “गृहमंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर को आतंकवाद से मुक्त कर दिया। धारा 370 हटाकर वहां शांति और विकास का मार्ग खोला गया। पहले जो हिंदू वहां से विस्थापित हुए, वे अब लौटने लगे हैं। ये कांग्रेस का ही पाप था कि कश्मीर हिंदू विहीन बना। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा, “आज सुबह मैंने अखबार में पढ़ा कि एक फिल्म अभिनेता 27 साल बाद कश्मीर जा पाया। ये वही कांग्रेस की नीति थी जिसने हमारे कश्मीरी हिंदुओं को अपने ही घर से भगाया। अब मोदी सरकार ने वहां अमन लौटाया है।”
योगी ने कहा कि भाजपा ने जो वादा किया, वह निभाया। “जब मैं पांच साल पहले मिथिला आया था, तब कहा था कि भगवान श्रीराम का भव्य मंदिर बनेगा। आज रामलला अयोध्या में विराजमान हैं। अब मिथिला की पावन भूमि सीतामढ़ी में मां जानकी का भव्य मंदिर बनेगा। यही है अच्छी सरकार का परिणाम- हमारी आस्था का सम्मान।
योगी ने यूपी-बिहार की कनेक्टिविटी को विकास की रीढ़ बताया। कहा, “पहले अयोध्या से दरभंगा आने में 16 घंटे लगते थे, अब लखनऊ से मात्र 45 मिनट। राम-जानकी मार्ग पर तेजी से काम चल रहा है। मोदी जी ने मिथिला को मखाना बोर्ड का तोहफा दिया है, जिससे यहां के उत्पादों को नई पहचान मिली है। उन्होंने कहा कि आज यूपी, बिहार और बंगाल सड़क, रेल, हवाई और जलमार्ग से जुड़ रहे हैं। “दरभंगा का एयरपोर्ट अब अयोध्या, प्रयागराज और हल्दिया तक संपर्क का केंद्र बन रहा है। यही है डबल इंजन सरकार की रफ्तार।
योगी ने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा, “गांधी जी के तीन बंदरों ने हमें सिखाया था कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। लेकिन ये नए बंदर (पप्पू, टप्पू, अप्पू) विदेश जाकर भारत को बदनाम करते हैं। देश में हो रहे विकास को न देख पाते हैं, न सुन पाते हैं, इसलिए झूठ फैलाते हैं। उन्होंने कहा कि आरजेडी के शासन में 70 से अधिक नरसंहार हुए, जातीय दंगे भड़के और बिहार की छवि धूमिल हुई। “अब समय है ऐसी ताकतों को हमेशा के लिए राजनीति से बाहर करने का।”
योगी ने अपने भाषण के अंत में कहा, “मैं अयोध्या का संदेश और मां जानकी का आशीर्वाद लेकर मिथिला की इस पवित्र भूमि पर आया हूं। एनडीए की डबल इंजन सरकार ही विकास, आस्था और सुरक्षा की गारंटी है। जनसभा में हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। मंच से एनडीए प्रत्याशी मुरारी मोहन झा ने भी जनता से विकास और स्थिरता के लिए एनडीए को समर्थन देने की अपील की।
