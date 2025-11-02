Vande Bharat Express: वंदे भारत से सजे लखनऊ-सीतापुर के रिश्ते, नैमिष धाम की राह अब होगी और भी करीब

Vande Bharat Express Lucknow to Sitapur: उत्तर प्रदेश के यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब धार्मिक नगरी सीतापुर का नैमिष धाम और औद्योगिक क्षेत्र सहारनपुर राजधानी लखनऊ से सीधे वंदे भारत एक्सप्रेस के जरिए जुड़ जाएंगे। रेलवे ने 7 नवंबर से नई लखनऊ -सहारनपुर वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने का निर्णय लिया है, जिससे न केवल सीतापुर, बल्कि शाहजहांपुर, बरेली और मुरादाबाद जैसे शहरों के यात्रियों को भी तेज और आरामदायक यात्रा का विकल्प मिलेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (ट्विटर) पर इस नई सेवा की जानकारी दी थी। वहीं, रेलवे बोर्ड ने भी इसके संचालन की औपचारिक तैयारियां पूरी कर ली हैं। यह ट्रेन लखनऊ से सहारनपुर के बीच चलेगी और सप्ताह में छह दिन यात्रियों को यह आधुनिक सुविधा मिलेगी।