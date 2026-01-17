Human Story: माता-पिता के सामने हर दिन जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहा बेटा, इलाज में खेत तक बिक गए, मदद का इंतजार

दिनेश बिस्तर पर लेटने पर सांस नहीं ले पाता, इसलिए बैठकर ही नींद लेता है। उसे सप्ताह में तीन बार डायलिसिस कराना पड़ता है। चिकित्सकों का कहना है कि यह उपचार ज्यादा समय तक कारगर नहीं रहेगा। जल्द ट्रांसप्लांट कराना आवश्यक है। परिजनों के अनुसार दिनेश जब 15 वर्ष का था, तब पहली बार उसके किडनी रोग की जानकारी मिली। तभी से उसका अहमदाबाद के निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। इलाज में परिवार ने अपनी पूरी जमा-पूंजी खर्च कर दी। खेत तक बेचने पड़े। अब किडनी ट्रांसप्लांट के लिए 10 से 15 लाख रुपए जुटा पाना परिवार के लिए असंभव है।