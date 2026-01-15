Car Fire: बालोतरा में चलती कार बनी आग का गोला, चालक ने कूदकर बचाई जान, इलाके में मचा हड़कंप

जलती हुई कार। फोटो- पत्रिका
बालोतरा। शहर के खेड़ रोड स्थित हनुमान नाड़ी मंदिर के समीप मार्ग से गुजर रही एक कार में अचानक आग लग गई। चालक ने कूदकर जान बचाई। गनीमत रही कि कोई हादसा नहीं हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार शाम करीब 6.30 बजे चालक कार लेकर मार्ग से गुजर रहा था, तभी कार के इंजन हिस्से में उसे धुआं उठता दिखाई दिया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, आग ने विकराल रूप धारण कर लिया।
देखते ही देखते कार आग की चपेट में आ गई। युवक ने सूझबूझ का परिचय देते हुए चलती कार से कूदकर अपनी जान बचा ली। कुछ देरी होती तो जान जा सकती थी। सूचना पर बालोतरा नगर परिषद और सीईटीपी की फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची।
करीब आधे घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। कार पूरी तरह जलकर नष्ट हो गई। कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा। कार में आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। संभवतः शॉर्ट सर्किट या तकनीकी खराबी के कारण कार में आग लगी।
वहीं शिव क्षेत्र के गूंगा सरहद में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 68 पर पेट्रोल पंप के पास जीप व निजी बस की भिड़ंत से जीप सवार दो जनों की मौत हो गई। जानकारी अनुसार जीप शिव से झांफली कला जा रही थी, इस दौरान जैसलमेर से बाड़मेर जा रही निजी बस ने अनियंत्रित होकर टक्कर मार दी। तेज धमाके के साथ ही जीप का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया।
वहीं चालक सहित आगे बैठा एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वाहन चालकों ने कड़ी मशक्कत के बाद जीप के दरवाजे तोड़कर दोनों गंभीर घायलों को बाहर निकाला। उनकी पहचान पाबूनगर निवासी नरपतसिंह और काने का गांव निवासी रतनाराम के रूप में हुई। घटना की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। गंभीर घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
