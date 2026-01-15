Car Fire: बालोतरा में चलती कार बनी आग का गोला, चालक ने कूदकर बचाई जान, इलाके में मचा हड़कंप

बालोतरा। शहर के खेड़ रोड स्थित हनुमान नाड़ी मंदिर के समीप मार्ग से गुजर रही एक कार में अचानक आग लग गई। चालक ने कूदकर जान बचाई। गनीमत रही कि कोई हादसा नहीं हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार शाम करीब 6.30 बजे चालक कार लेकर मार्ग से गुजर रहा था, तभी कार के इंजन हिस्से में उसे धुआं उठता दिखाई दिया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, आग ने विकराल रूप धारण कर लिया।