Rajasthan: शादीशुदा बहन ने दिया भाई को जिंदगीभर का खास तोहफा, किडनी देकर बचाई जान

Kidney Transplant Jodhpur: जोधपुर के मांडियाई खुर्द गांव में दोनों किडनी फेल होने से जूझ रहे भागीरथ सियोल को उनकी बहन तुलछी देवी ने जीवनदान दिया।

जोधपुर

image

Rakesh Mishra

Nov 19, 2025

Kidney Donation in Jodhpur

बहन तुलछी देवी और भाई भागीरथ सियोल। फाइल फोटो- पत्रिका

Jodhpur Sister Donates Kidney ओसियां। भाई-बहन का रिश्ता हमेशा त्याग और स्नेह की मिसाल रहा है। इस बीच जोधपुर जिले के मांडियाई खुर्द गांव में एक बहन ने जो निर्णय लिया, वह समाज के लिए प्रेरक उदाहरण बन गया है।

32 वर्षीय एडवोकेट भागीरथ सियोल की दोनों किडनी फेल होने से परिवार पर संकट गहरा गया, तो उनकी 45 वर्षीय बहन तुलछी देवी ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी किडनी दान करने की सहमति दे दी। बुधवार को जोधपुर एम्स में तुलछी की किडनी भाई भागीरथ को लगाई गई।

2019 में आया था हार्ट अटैक

भागीरथ सियोल पुत्र धन्नाराम सियोल को वर्ष 2019 में हार्ट अटैक आया था। परिवार को उम्मीद थी कि स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, लेकिन मई 2025 में अचानक तबीयत बिगड़ने पर कराई गई जांच में पता चला कि उसकी दोनों किडनी पूरी तरह खराब हो चुकी हैं। तीन भाइयों भरत, श्याम और भागीरथ और तीन बहनों वाले परिवार पर यह खबर भारी पड़ी।

तुलछी देवी का निर्णय

तुलछी देवी पत्नी हरिराम धतरवाल (एडवोकेट), मूल निवासी मांडियाई खुर्द और ससुराल खेतासर की मुखनाणी ढाणी, वर्तमान में सारण नगर जोधपुर में रहती हैं। उन्होंने डॉक्टरों से कहा कि भाई की सांसें चलती रहें, इससे बड़ी खुशी उनके लिए और कुछ नहीं। यदि उनके अंग से भाई का जीवन बच सकता है, तो यह उनका सौभाग्य है।

वहीं माता मोहनी देवी, भाई भरत और श्याम, बहनें भंवरी व गुड्डी सहित सभी परिवारजन अस्पताल में मौजूद हैं। बीजारिया बावड़ी (तिवरी) स्थित ससुराल पक्ष के सदस्यों सहित गांव और क्षेत्र के कई लोग भी अस्पताल पहुंचकर परिवार का हौसला बढ़ा रहे हैं।

