Rajasthan: शादीशुदा बहन ने दिया भाई को जिंदगीभर का खास तोहफा, किडनी देकर बचाई जान

भागीरथ सियोल पुत्र धन्नाराम सियोल को वर्ष 2019 में हार्ट अटैक आया था। परिवार को उम्मीद थी कि स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, लेकिन मई 2025 में अचानक तबीयत बिगड़ने पर कराई गई जांच में पता चला कि उसकी दोनों किडनी पूरी तरह खराब हो चुकी हैं। तीन भाइयों भरत, श्याम और भागीरथ और तीन बहनों वाले परिवार पर यह खबर भारी पड़ी।