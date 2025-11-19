Jalore: देरी से पहुंची एंबुलेंस, साथ नहीं था स्वास्थ्यकर्मी, अस्पताल में डॉक्टर भी नहीं, घायल की दर्दनाक मौत

ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि दुर्घटना की सूचना के बावजूद 108 एंबुलेंस समय पर नहीं पहुंची, जिससे घायलों को देर से सहायता मिली। उनका कहना है कि एंबुलेंस में स्वास्थ्यकर्मी नहीं था, जिसके कारण तत्काल चिकित्सा सहायता शुरू नहीं हो पाई। आपात स्थिति में आवश्यक उपचार नहीं मिलने से एक घायल की मौत हो गई, जबकि दूसरे को गंभीर हालत में सांचौर रेफर करना पड़ा।