Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जालोर

Jalore: देरी से पहुंची एंबुलेंस, साथ नहीं था स्वास्थ्यकर्मी, अस्पताल में डॉक्टर भी नहीं, घायल की दर्दनाक मौत

चितलवाना उपखंड के गलीफा फांटा के पास सड़क हादसे में कंप्यूटर अनुदेशक अमित कुमार चौधरी की मौत हो गई, जबकि व्याख्याता हमीराराम गंभीर रूप से घायल हो गए।

less than 1 minute read
Google source verification

जालोर

image

Rakesh Mishra

Nov 19, 2025

jalore road accident

अमित कुमार चौधरी। फाइल फोटो- पत्रिका

हाड़ेचा। चितलवाना उपखंड के गलीफा फांटा के पास हुए दर्दनाक सड़क हादसे में कंप्यूटर अनुदेशक अमित कुमार चौधरी की मौत हो गई। पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। चितलवाना थाना के एएसआई ने बताया कि परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ कर दिया गया है।

जानकारी के अनुसार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हाड़ेचा में कार्यरत व्याख्याता हमीराराम चौधरी और कंप्यूटर अनुदेशक अमित कुमार चौधरी बाइक पर सवार होकर जा रहे थे। इसी दौरान गलीफा फांटा के पास उनकी मोटरसाइकिल दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए।

घटना के बाद ग्रामीणों ने 108 एंबुलेंस को सूचना दी और घायलों को राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, लेकिन केंद्र पर चिकित्सक मौजूद नहीं था। इस दौरान अमित की मौत हो गई। गंभीर घायल हमीराराम चौधरी को बिना प्राथमिक उपचार के ही सांचौर के निजी अस्पताल में रेफर किया गया, जहां उनका उपचार जारी है।

यह वीडियो भी देखें

समय पर नहीं पहुंची 108 एंबुलेंस

ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि दुर्घटना की सूचना के बावजूद 108 एंबुलेंस समय पर नहीं पहुंची, जिससे घायलों को देर से सहायता मिली। उनका कहना है कि एंबुलेंस में स्वास्थ्यकर्मी नहीं था, जिसके कारण तत्काल चिकित्सा सहायता शुरू नहीं हो पाई। आपात स्थिति में आवश्यक उपचार नहीं मिलने से एक घायल की मौत हो गई, जबकि दूसरे को गंभीर हालत में सांचौर रेफर करना पड़ा।

ये भी पढ़ें

Baran: कंबल ओढ़कर आए बदमाशों ने एक ही रात में 4 चार दुकानों के तोड़े ताले, नहीं कर पाए चोरी
बारां
Rajasthan Police

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

accident

accident death

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

19 Nov 2025 04:25 pm

Published on:

19 Nov 2025 04:19 pm

Hindi News / Rajasthan / Jalore / Jalore: देरी से पहुंची एंबुलेंस, साथ नहीं था स्वास्थ्यकर्मी, अस्पताल में डॉक्टर भी नहीं, घायल की दर्दनाक मौत

बड़ी खबरें

View All

जालोर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Ring Road Project: राजस्थान के इस जिले में बिछेगा सड़कों का जाल, रिंग रोड प्रोजेक्ट को लेकर आई बड़ी खबर

ring road project in jalore
जालोर

Four Lane Road: राजस्थान में यहां बन रही फोर लेन सड़क, फिर भी हादसों का खतरा, 53 करोड़ हो चुके हैं खर्च

Four Lane Road Project
जालोर

राजस्थान में यहां बन रही 4 लेन चमचमाती सड़क में अड़चन, PWD ने कहा- ट्रांसपोर्टरों ने सड़क पर कर लिया है कब्जा

four-lane road in Jalore
जालोर

Jalore: प्रेग्नेंट महिला की मौत, पीहर पक्ष के लोग रातभर मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठे, नहीं उठाया शव

जालोर

Jalore News: चलती ट्रेन से गिरी मासूम, बचाने के चक्कर में मां भी फिसली, झाड़ियों में मिले दोनों के शव

jalore news
जालोर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.