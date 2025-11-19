Baran: कंबल ओढ़कर आए बदमाशों ने एक ही रात में 4 चार दुकानों के तोड़े ताले, नहीं कर पाए चोरी

Patrika LogoSwitch to English

बारां

Baran: कंबल ओढ़कर आए बदमाशों ने एक ही रात में 4 चार दुकानों के तोड़े ताले, नहीं कर पाए चोरी

बारां शहर में कंबल ओढ़कर आए अज्ञात बदमाशों ने कोटा रोड पर एक ही रात में चार दुकानों के ताले तोड़कर चोरी का प्रयास किया लेकिन वारदात अंजाम नहीं दे सके।

बारां

image

Akshita Deora

Nov 19, 2025

Rajasthan Police

प्रतीकात्मक तस्वीर- पत्रिका

Rajasthan News: अज्ञात चोरों ने सोमवार मध्यरात्री को शहर के कोटा रोड पर हायर सेकंडरी स्कूल के आसपास चार दुकानों के ताले तोड़ दिए तथा शटर ऊंचा कर दिया, लेकिन चोरी की वारदात होने से बच गई। मंगलवार सुबह दुकानदार दुकानों पर पहुंचे तो उन्हें वारदात का पता लगा। आशंका है कि चोर दुकानों के एक साइड के ही ताले तोड़ अंदर घुसने के प्रयास में था। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।

एएसआई बनवारी लाल ने बताया कि रात करीब 3-4 बजे के दौरान अज्ञात चोरों ने कोटा रोड पर रेलवे माल गोदाम प्रवेश मार्ग के कॉर्नर स्थित एक मोबाइल शोप, उसके सामने दूसरे कॉर्नर स्थित एक बीमा ऐजेंट की दुकान और स्काउट-गाइड कार्यालय के सामने एक मोबाइल कंपनी के कार्यालय व चाय के आउटलेट के ताले तोड़ दिए तथा शटर को ऊंचा कर चोरी करने का प्रयास किया।

हालांकि चोर अंदर दाखिल नहीं हुए। इससे किसी दुकान पर चोरी नहीं हुई। मौके पर एक कंबल मिला है। इससे आशंका है कि चोर कंबल ओढ़ कर आए होंगे। वाहनों की आवाजाही होने से वारदात में सफल नहीं हुए और कंबल छोड़ भागे। प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की है। आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम लगी हुई हैै। चाय आउटलेट संचालक कुणाल चतुर्वेदी का कहना है कि चोरों ने उसकी दुकान के शटर को ऊंचा किया और समीप की दुकान में संचालित मोबाइल कंपनी कार्यालय का शटर ऊंचा कर कांच तोड़ दिया। दुकान में घुसने में सफल नहीं होने से वारदात टल गई। एक मोबाइल कार्यालय के अतुल राठी का कहना है कि सुबह साढ़े 7 बजे ऑफिस खोलने आया तो ताला टूटा और शटर ऊंची की हुई मिली।

19 Nov 2025 03:41 pm

