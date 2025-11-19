Baran: कंबल ओढ़कर आए बदमाशों ने एक ही रात में 4 चार दुकानों के तोड़े ताले, नहीं कर पाए चोरी

हालांकि चोर अंदर दाखिल नहीं हुए। इससे किसी दुकान पर चोरी नहीं हुई। मौके पर एक कंबल मिला है। इससे आशंका है कि चोर कंबल ओढ़ कर आए होंगे। वाहनों की आवाजाही होने से वारदात में सफल नहीं हुए और कंबल छोड़ भागे। प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की है। आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम लगी हुई हैै। चाय आउटलेट संचालक कुणाल चतुर्वेदी का कहना है कि चोरों ने उसकी दुकान के शटर को ऊंचा किया और समीप की दुकान में संचालित मोबाइल कंपनी कार्यालय का शटर ऊंचा कर कांच तोड़ दिया। दुकान में घुसने में सफल नहीं होने से वारदात टल गई। एक मोबाइल कार्यालय के अतुल राठी का कहना है कि सुबह साढ़े 7 बजे ऑफिस खोलने आया तो ताला टूटा और शटर ऊंची की हुई मिली।