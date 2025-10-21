Patrika LogoSwitch to English

पाली

Rajasthan Accident: मातम में बदली दिवाली की खुशियां, बाइक की टक्कर से ASI की मौत, परिवार में कोहराम

मृतक एएसआई का पाली के बांगड़ अस्पताल की मोर्चरी में रखावाया गया शव, मोर्चरी के बाहर जमा हुए पुलिस अधिकारी-पुलिसकर्मी, मृतक के परिजन और परिचित

2 min read

पाली

image

Rakesh Mishra

Oct 21, 2025

ASI dies in Pali

एएसआई चंपालाल प्रजापत। फाइल फोटो- पत्रिका

पाली। जिले के गुडा एंदला थाना क्षेत्र के गुंदोज चौकी के बाहर तैनात एएसआई को बाइक चालक एक वृद्ध ने टक्कर मार दी, जिससे एएसआई के सिर में गंभीर चोट आई। पुलिस गाड़ी में पाली अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उनकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को बांगड़ अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया।

इधर, घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस अधिकारी, पुलिसकर्मी व मृतक के परिजन और बड़ी संख्या में परीचित मोर्चरी के बाहर जमा गए। इस दौरान मृतक एएसआई के परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल हो गया। ग्रामीण सीओ रतनाराम देवासी ने बताया कि मंगलवार दोपहर करीब 3:30 बजे शहर के सुंदर नगर निवासी गुंदोज चौकी प्रभारी एएसआई चंपालाल प्रजापत ड्यूटी के दौरान पाली-सुमेरपुर हाईवे स्थित चौकी के बाहर तैनात थे।

इस दौरान आबू रोड की तरफ से मारवाड़ जंक्शन की तरफ जा रहे बाइक सवार बुजुर्ग ने एएसआई को टक्कर मार दी, जिससे वो उछलकर सिर के बल नीचे गिर गए। उनके सिर से खून निकलने लगा।

चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित किया

वहां तैनात अन्य पुलिसकर्मी उन्हें पुलिस गाड़ी से पाली के बांगड़ अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां जांच के बाद चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। हादसे में बाइक सवार बुजुर्ग दंपति भी घायल हो गए।

दोनों को पहले गुंदोज अस्पताल ले जाया गया। वहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें पाली के बांगड़ लाया गया। जहां चिकित्सकों ने उन्हें भर्ती कर उनका उपचार किया। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस अधिकारी, पुलिसकर्मी, मृतक एएसआई के परिजन और बड़ी संख्या में परिचित अस्पताल की मोर्चा के बाद जमा हो गए।

मारवाड़ जंक्शन जा रहे थे

पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन हाल आबू रोड निवासी बाइक सवार सुखाराम (65) पुत्र रामलाल रेगर जो मंगलवार को अपनी पत्नी धर्मीदेवी (63) के साथ बाइक पर सवार होकर आबू रोड से मारवाड़ जंक्शन जा रहे थे। गुंदोज के निकट एएसआई को टक्कर मारने के दौरान दोनों घायल हो गए। उनका पाली के बांगड़ अस्पताल में उपचार जारी।

दिवाली पर भारी पड़ी आतिशबाजी : जयपुर में 200 झुलसे, 2 ने गंवाए हाथ, जोधपुर में 1 की मौत
जोधपुर
burns on Diwali

Published on:

21 Oct 2025 08:47 pm

Hindi News / Rajasthan / Pali / Rajasthan Accident: मातम में बदली दिवाली की खुशियां, बाइक की टक्कर से ASI की मौत, परिवार में कोहराम

पाली

राजस्थान न्यूज़

