Rajasthan Accident: मातम में बदली दिवाली की खुशियां, बाइक की टक्कर से ASI की मौत, परिवार में कोहराम

इधर, घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस अधिकारी, पुलिसकर्मी व मृतक के परिजन और बड़ी संख्या में परीचित मोर्चरी के बाहर जमा गए। इस दौरान मृतक एएसआई के परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल हो गया। ग्रामीण सीओ रतनाराम देवासी ने बताया कि मंगलवार दोपहर करीब 3:30 बजे शहर के सुंदर नगर निवासी गुंदोज चौकी प्रभारी एएसआई चंपालाल प्रजापत ड्यूटी के दौरान पाली-सुमेरपुर हाईवे स्थित चौकी के बाहर तैनात थे।