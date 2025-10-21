दिवाली पर भारी पड़ी आतिशबाजी : जयपुर में 200 झुलसे, 2 ने गंवाए हाथ, जोधपुर में 1 की मौत

वहीं जोधपुर के ओसियां तहसील के बिरसालू गांव में पटाखे फोड़ने के जुगाड़ में आग लगने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। जानकारी के अनुसार बिरसालू गांव निवासी ओमाराम की जलने से मृत्यु हुई है। गांव में पटाखे फोड़ने के लिए ग्रामीणों ने एक जुगाड़ बनाया था। उससे पटाखे फोड़ने के दौरान सोमवार रात आग लग गई। जिससे ओमाराम झुलस गया। उसे गंभीर हालत में मथुरादास माथुर अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।