सिरोही

Sirohi Crime: दिवाली की शाम कांस्टेबल पर धारदार चाकू से हमला, पीठ पर आई चोट, इलाके में मची सनसनी

कांस्टेबल ने पलटवार किया तो भागे चार युवक, पुलिस ने पीछा कर पकड़ा, आरोपियों के फुटेज सीसीटीवी कैमरे में कैद

less than 1 minute read

सिरोही

image

Rakesh Mishra

Oct 21, 2025

Sirohi Crime

कांस्टेबल पर हमला कर भागता युवक (पीली टी-शर्ट में)। फोटो- पत्रिका

आबूरोड। शहर स्थित बस स्टैंड पर दीपावली की शाम ‌एक युवक ने थाने के कांस्टेबल पर धारदार चाकू से हमला कर दिया। कांस्टेबल ने आत्मरक्षा में डंडे से पलटवार किया तो युवक अपने तीन साथियों के साथ भाग गया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए हमलावर युवक व उसके साथ आए तीन युवकों को गिरफ्तार कर लिया।

बस स्टैंड पर हमला

पुलिस ने बताया कि कांस्टेबल ओमप्रकाश बस स्टैंड पर ड्यूटी दे रहा था। तब अपने तीन साथियों के साथ आए एक युवक दौड़ता हुआ कांस्टेबल की तरफ आया। फिर उस पर धारदार चाकू से हमला बोल दिया। इससे ओमप्रकाश की पीठ पर चोट आई। कांस्टेबल ने आत्मरक्षा में युवक पर डंडे से पलटवार किया। तो वह अपने साथियों के साथ भाग गया। सीसीटीवी कैमरे में फुटेज देखकर युवकों का पीछा किया।

अफरा-तफरी मची

इस घटना से आसपास मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। प्रकरण में चार युवकों को गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ जारी है और हमले के पीछे की वजह की जांच की जा रही है।

Sirohi Crime: दिवाली की शाम कांस्टेबल पर धारदार चाकू से हमला, पीठ पर आई चोट, इलाके में मची सनसनी

