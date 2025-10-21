Sirohi Crime: दिवाली की शाम कांस्टेबल पर धारदार चाकू से हमला, पीठ पर आई चोट, इलाके में मची सनसनी

पुलिस ने बताया कि कांस्टेबल ओमप्रकाश बस स्टैंड पर ड्यूटी दे रहा था। तब अपने तीन साथियों के साथ आए एक युवक दौड़ता हुआ कांस्टेबल की तरफ आया। फिर उस पर धारदार चाकू से हमला बोल दिया। इससे ओमप्रकाश की पीठ पर चोट आई। कांस्टेबल ने आत्मरक्षा में युवक पर डंडे से पलटवार किया। तो वह अपने साथियों के साथ भाग गया। सीसीटीवी कैमरे में फुटेज देखकर युवकों का पीछा किया।