एक साथ उठी 2 दोस्तों की अर्थियां, शव पहुंचते ही घर में मच गई चीख-पुकार, रोते-बिलखते परिजनों ने किया अंतिम संस्कार

3 Killed In Road Accident On Bundelkhand Expressway Last Rites Performed: एक ही गांव से 2 अर्थियां उठी तो नम आंखों और रूंधे गले से यहीं शब्द निकले ’’हे! राम’। मृतक राकेश सोनी और हिंगलाजदान चारण का लिलियां तो तीसरे मृतक राकेश वैष्झाव का सांगावास (जैतारण) में अंतिम संस्कार हुआ।