Nagaur patrika…नागौर में अनजान लोगों की बस रही नई बस्ती: किसी को नहीं पता, कहां से आए…!

शहरी क्षेत्रों के सीमावर्ती एवं आसपास के स्थानों पर दो से तीन सालों में अनजान लोगों की बसी बस्ती

पुलिस टीम गठित कर जल्द ही इनकी कराई जाएगी जांच

नागौर. शहर के बाहरी हिस्सों में इन दिनों चुपचाप एक नई बस्ती बस रही है। दिन में मजदूरी करने वाले और रात में झोपड़ी खड़ी करते अनजान लोग लगातार बढ़ते जा रहे हैं। न किसी को जानकारी, और ही न किसी ने पहचान पूछी है। इतना ही नहीं ऐसी बस्तियों के पास रहने वाले लोग भी इन्हें नहीं जानते हैं। यह आते हैं, और जहां भी जगह मिली, एक तंबू गाड़ा रहने लग गए। हालात यह हो गए हैं कि खत्रीपुरा विद्यालय एवं आसपास के क्षेत्रों के साथ ही राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारों की खाली जमीनों पर इनका पूरी तरह से कब्जा होता जा रहा है। इसमें विशेष बात यह है कि बाहर से आने वाले यह लोग राजमार्गों के पास ही अपना आशियाना बना रहे हैं। शहरवासियों का कहना है कि ऐसे लोगों की जांच होनी चाहिए। ताकि सुरक्षा की स्थिति बनी रह सके, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगी। इधर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही अब जांच अभियान चलाया जाएगा। इसमें इनकी पूरी वेरीफिकेशन कराई जाएगी। इसके लिए विशेष टीम का गठन कर काम किया जाएगा। ताकि यह पता चल सके कि यह वास्तव में यह लोग देश के ही किसी हिस्से के रहने वाले हैं या फिर कहीं और से आएं हैं…!