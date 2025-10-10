Patrika LogoSwitch to English

नागौर

जयपुर-नागौर मेगा हाइवे पर तेज रफ्तार कार ने 18 भेड़ों को कुचला, कई हो गई घायल

हादसे में 18 से अधिक भेड़ों की मौके पर ही मौत और कई घायल हो गईं

less than 1 minute read

नागौर

image

Mahendra Trivedi

Oct 10, 2025

जयपुर-नागौर मेगा हाइवे पर डाबसी बस स्टैण्ड के पास शुक्रवार रात तेज रफ्तार कार ने भेड़ों के झुंड को कुचल दिया। हादसे में 18 से अधिक भेड़ों की मौके पर ही मौत और कई घायल हो गईं।

वाहन से उतारने के दौरान हादसा

प्रत्यक्षदर्शी मुकेश कुमार प्रजापत ने बताया कि डाबसी निवासी हीरालाल गुर्जर नावां से 40 भेड़ें खरीदकर पेट्रोल पंप के पास लोडिंग वाहन से उतारकर घर ले जा रहा था। इसी दौरान लोहराणा की ओर से तेज गति से आ रही कार ने भेड़ों को चपेट में ले लिया। हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई।

कार छोडक़र चालक फरार

जानकारी मिलते ही नावां पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीणों के आक्रोश के कारण कुछ समय के लिए हाईवे पर जाम की स्थिति बन गई। पुलिस को यातायात बहाल कराने में मशक्कत करनी पड़ी। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया।

सांसद मौके पर रुके

इसी बीच हाइवे से गुजर रहे नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल घटनास्थल पर रुके। उन्होंने पीडि़त हीरालाल गुर्जर को प्रशासनिक सहायता दिलाने का आश्वासन दिया।उन्होंने मौके से नावां एसडीएम को भी हादसे की जानकारी दी।

Published on:

10 Oct 2025 10:20 pm

