जयपुर-नागौर मेगा हाइवे पर तेज रफ्तार कार ने 18 भेड़ों को कुचला, कई हो गई घायल

प्रत्यक्षदर्शी मुकेश कुमार प्रजापत ने बताया कि डाबसी निवासी हीरालाल गुर्जर नावां से 40 भेड़ें खरीदकर पेट्रोल पंप के पास लोडिंग वाहन से उतारकर घर ले जा रहा था। इसी दौरान लोहराणा की ओर से तेज गति से आ रही कार ने भेड़ों को चपेट में ले लिया। हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई।