जयपुर-नागौर मेगा हाइवे पर तेज रफ्तार कार ने 18 भेड़ों को कुचला, कई हो गई घायल

जयपुर-नागौर मेगा हाइवे पर डाबसी बस स्टैण्ड के पास शुक्रवार रात तेज रफ्तार कार ने भेड़ों के झुंड को कुचल दिया। हादसे में 18 से अधिक भेड़ों की मौके पर ही मौत और कई घायल हो गईं।
प्रत्यक्षदर्शी मुकेश कुमार प्रजापत ने बताया कि डाबसी निवासी हीरालाल गुर्जर नावां से 40 भेड़ें खरीदकर पेट्रोल पंप के पास लोडिंग वाहन से उतारकर घर ले जा रहा था। इसी दौरान लोहराणा की ओर से तेज गति से आ रही कार ने भेड़ों को चपेट में ले लिया। हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई।
जानकारी मिलते ही नावां पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीणों के आक्रोश के कारण कुछ समय के लिए हाईवे पर जाम की स्थिति बन गई। पुलिस को यातायात बहाल कराने में मशक्कत करनी पड़ी। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया।
इसी बीच हाइवे से गुजर रहे नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल घटनास्थल पर रुके। उन्होंने पीडि़त हीरालाल गुर्जर को प्रशासनिक सहायता दिलाने का आश्वासन दिया।उन्होंने मौके से नावां एसडीएम को भी हादसे की जानकारी दी।
बड़ी खबरेंView All
नागौर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग