VIDEO...माली समाज के 65 जोड़ों के विवाह सम्मेलन में मिठाइयां व भोजन तैयार करने में 50 हलवाई व 100 महिला सहायकों की लगी टीम

पचास बीघा के एरिया में पांच बड़े पंडाल लगाए, बीस भट्टियों में पचास हजार से ज्यादा मेहमानों के लिए तैयार होगा भोजन, डेढ़ हजार क्विंटल से ज्यादा शक्कर, 100 किलो काजू व 100 किलो बादाम से तैयार हो रही मिठाइयां, राम-जानकी मंडप में होगी विवाह की रस्म

A team of 50 confectioners and 100 female assistants were engaged in preparing sweets and food for the marriage ceremony of 65 couples of Mali community.