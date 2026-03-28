10वीं के बाद टूट रहा सरकारी स्कूलों से नाता, कोचिंग हब बने पहली पसंद

विधानसभा में विधायक महंत बालकनाथ की ओर से पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में सरकार ने जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, वे स्थिति की गंभीरता को उजागर करते हैं। प्रदेश में कुल 3737 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल संचालित हैं, जिनमें 6,81,838 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। यानी प्रति स्कूल औसतन केवल 182 विद्यार्थी हैं। वहीं 134 स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूलों में 62,291 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, जहां प्रति स्कूल औसत नामांकन 464 है। यानी मॉडल स्कूलों की तुलना में महात्मा गांधी स्कूलों में नामांकन आधे से भी कम है। इसकी प्रमुख वजह यह है कि सरकार ने अंग्रेजी माध्यम के नाम से स्कूल तो खूब खोल दिए, लेकिन उनमें व्याख्याताओं के पद नहीं भरे।