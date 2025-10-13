गैंगस्टर आनंदपाल व राजू ठेहट के बाद शेखावाटी क्षेत्र में पनप रहा अपराध का नया गिरोह

रोहित गोदारा एवं उसके गुर्गे अपराध करने के बाद सोशल मीडिया के माध्यम से आतंकवादी संगठनों की तरह जिम्मेदारी भी लेते हैं। तीन दिन पहले कुचामन में व्यापारी की हत्या के बाद रोहित गोदारा के गुर्गे वीरेन्द्र चारण ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए न केवल हत्या की जिम्मेदारी ली, बल्कि पोस्ट के साथ रोहित गोदारा, गोल्डी बरार, मोनी ग्रुप, एपी ग्रुप, काला जेठेड़ी ग्रुप, गोगी ग्रुप, काला राना नरेश सेठी, टिनू हरियाणा, लिपिन नेहरा, दिपेन्द्र राठी, अमरजीत बिश्नोई सहित कई गैंगस्टर को टैग भी किया। इसमें एक बात यह भी देखने को मिली कि चारण ने लॉरेंस विश्नोई का नाम नहीं लिखा। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि रोहित गोदारा अपराध की दुनिया में लॉरेंस से अगल अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता है। आनंदपाल और ठेहट के जाने से शेखावाटी में पैदा हुए खाली स्थान को भरने के लिए यह गिरोह सोशल मीडिया के इस्तेमाल से युवाओं को अपने साथ जोड़ कर आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है। चाहे वीरेंद्र चारण हो सफीक खान हो, ये सभी आनंदपाल से जुड़े हुए थे।