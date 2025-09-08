आठ साल की बालिका खदान में भरे पानी में डूबी, छह घण्टे बाद मिला शव

जानकारी के अनुसार भेड़ में खीचड़ों की ढाणी के पास अवैध खनन के लिए करीब ३० फीट की गहरी खदान खोदी गई थी। बरसात के दौरान इसमें करीब १५ फीट पानी भरा हुआ था। रविवार सुबह करीब ११ बजे गांव के मांगूसिंह की पुत्री सरोज कंवर (८) बकरियां चरा रही थी। उस दौरान पैर फिसलने से वो खदान में गिर कर डूब गई। सूचना मिलने पर खदान पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। ग्रामीणों ने स्थानीय गोताखोरों एवं क्रेन की मदद से कड़ी बालिका को बाह निकालने की काफी मशक्कत की, लेकिन बालिका नहीं मिली।