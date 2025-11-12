सालों से एक ‘अनसुलझी’ व्यवस्था, खामियाजा भुगत रहे वाहन चालक

मेड़ता सिटी. बस स्टैंड पर लगा वाहनों का जाम।
- वन-वे यातायात की दरकार : बस स्टैंड से नागौर चौकी तक हर घंटे में लग रहा लम्बा जाम
मेड़ता सिटी। शहर में बढ़ती आबादी और वाहनों की संख्या के कारण यातायात का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि, यातायात का ढांचा पुराना बना हुआ है, जिससे जाम और ट्रैफिक समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। बस स्टैंड से लेकर नागौर चौकी तक के मार्ग पर हर घंटे जाम लगना एक सामान्य दृश्य बन चुका है। इसका मुख्य कारण वन-वे यातायात व्यवस्था का अभाव है। इस समस्या को हल करने के लिए, यातायात पुलिस, उपखंड प्रशासन और नगरपालिका को मिलकर एक समन्वित योजना तैयार करने की आवश्यकता है। शहर में वाहन लोड बढ़ रहा है, लेकिन ट्रैफिक प्वाइंट्स की कमी के कारण व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ी हुई है। स्कूल बसों के कारण भी जाम की समस्या और बढ़ जाती है, और शहर के भीतर से गुजरने वाले वाहनों के चलते हर समय जाम की स्थिति बनी रहती है। इस पर प्रभावी नियंत्रण के लिए ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार और कुछ जरूरी बदलावों की आवश्यकता है।
बस स्टैंड से लेकर गांधी चौक, फाटक संख्या सी-13 और नागौर चौकी तक हर एक घंटे में लंबा जाम लगता है। जिसकी पीछे कई कारण है। नो एंट्री के चलते दिन में भारी वाहन तो नहीं आते। लेकिन स्कूली बस, लग्जरी बस, रोडवेज व निजी बसों के साथ कारों का यातायात भार शहर के इसी भीतर सड़क मार्ग से गुजरता है। पार्किंग के अभाव में सड़क के दोनों तरफ दुपहिया-चौपहिया वाहन व लग्जरी बसें खड़ी रहती है। जिससे मार्ग भी संकड़ा हो जाता है। रही-सही कसर इधर से गुजरने वाली स्कूली बसें पूरी कर देती है। स्कूलों की सभी बसें शहर के भीतर से निकलती है। ऐसे में स्कूल आते-जाते वक्त इस सड़क मार्ग पर जाम बढ़ जाता है। ऐसे में इन स्कूली बसों को शहर के भीतर की बजाय बायपास से निकालने का नियम होना चाहिए। ताकि ट्रैफिक लोड कम हो।
यह वन-वे रहेगा कारगर
1 भीतर आने वाले वाहन
- जैतारण, जसनगर, जोधपुर, गोटन की ओर से आने वाली बस, कारों को महाविद्यालय, बलदेव नगर, गांधी कॉलोनी के पास से होते हुए रीको इंडस्ट्रीज एरिया, कृषि उपज मंडी रोड, नागौर चौकी, नगरपालिका के सामने से रेलवे फाटक संख्या सी-12, रामधाम देवल, रेणी गेट चौराहा, आखळिया से डाक बंगला के सामने होते हुए बस स्टैंड तक लाई जाए।
2 शहर से जाने वाले वाहन
- बस स्टैंड से जाने वाली बस, कारें रेलवे स्टेशन, गांधी चौक, अन्न क्षेत्र, प्रिंस सिनेमा, नगरपालिका के सामने से होते हुए गायत्री मंदिर, जोधपुर चौकी के रास्ते जा सकती है।
इस डिवाइडर की भी जरूरत
वहीं रेलवे फाटक संख्या सी-12 से लेकर अन्न क्षेत्र, गांधी चौक, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तक डिवाइडर की आवश्यकता है। क्योंकि यहां डिवाइडर नहीं होने से आमने-सामने से आने वाले वाहनों का जाम लग जाता है। वहीं दूसरी ओर, रिंग रोड के अभाव में यातायात दबाव बढ़ रहा। रिंग रोड को लेकर कई बार मांग की जा चुकी है। जो अब तक अनसुनी है।
बड़ी खबरेंView All
नागौर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग