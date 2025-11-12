सालों से एक ‘अनसुलझी’ व्यवस्था, खामियाजा भुगत रहे वाहन चालक

मेड़ता सिटी। शहर में बढ़ती आबादी और वाहनों की संख्या के कारण यातायात का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि, यातायात का ढांचा पुराना बना हुआ है, जिससे जाम और ट्रैफिक समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। बस स्टैंड से लेकर नागौर चौकी तक के मार्ग पर हर घंटे जाम लगना एक सामान्य दृश्य बन चुका है। इसका मुख्य कारण वन-वे यातायात व्यवस्था का अभाव है। इस समस्या को हल करने के लिए, यातायात पुलिस, उपखंड प्रशासन और नगरपालिका को मिलकर एक समन्वित योजना तैयार करने की आवश्यकता है। शहर में वाहन लोड बढ़ रहा है, लेकिन ट्रैफिक प्वाइंट्स की कमी के कारण व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ी हुई है। स्कूल बसों के कारण भी जाम की समस्या और बढ़ जाती है, और शहर के भीतर से गुजरने वाले वाहनों के चलते हर समय जाम की स्थिति बनी रहती है। इस पर प्रभावी नियंत्रण के लिए ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार और कुछ जरूरी बदलावों की आवश्यकता है।