विधायक के चेहरे पर कालिख पोतने की घटना पर उपजा आक्रोश

दरअसल, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कार्यक्रम को लेकर यहां सोगावास स्थित हेलीपैड स्थल के मुख्य गेट के सामने सीएम के स्वागत और अभिनंदन को लेकर एक होल्डिंग लगा हुआ था। उस होल्डिंग पर लगी विधायक कलरू की फोटाे पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने काला रंग पोत दिया था। यह मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। यहां सार्वजनिक उद्यान से सर्वसमाज के लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से रैली निकाली। सरपंच संघ प्रदेश उपाध्यक्ष श्याम तिवाड़ी, पूर्व जिला उपाध्यक्ष रामनिवास लाडवा, पालिकाध्यक्ष शोभा लाहोटी, मेघराज झोटवाल मेड़ता रोड, भाजपा महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष कल्पना चौहान, मनीष कमेड़िया डांगावास, सरपंच रामकिशोर भुंवाल, सरपंच बाबूलाल जाजड़ा, पार्षद श्वेता सोनी सहित सर्वसमाज के लोगों ने उपखंड अधिकारी पूनम चोयल को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान सरपंच संघ प्रदेश उपाध्यक्ष तिवाड़ी ने कहा कि धार्मिक मीरा नगरी में आज से पहले ऐसी करतूत किसी ने नहीं की। होल्डिंग पर विधायक के चेहरे पर कालिक पोतने की घटना की हम निंदा करते हैं। ऐसी हरकत करते किसी को प्रताड़ित व ठेस पहुंचाने की इन असामाजिक तत्वों की मंशा साफ समझ आ रही है। ओछी मानसिकता के चलते ऐसा किया गया है।