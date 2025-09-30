विधायक के चेहरे पर कालिख पोतने की घटना पर उपजा आक्रोश

मेड़ता सिटी. रैली के रूप में उपखंड कार्यालय पहुंचे सर्वसमाज के लोग।
- सर्वसमाज ने रैली निकाल कर दिया ज्ञापन
- सीएम के दौरे को लेकर लगाए होल्डिंग पर पोती थी कालिख
मेड़ता सिटी (नागौर). मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर लगाए गए होल्डिंग पर मेड़ता विधायक की फाेटो पर कालिख पोतने के मामले में सोमवार को सर्वसमाज और समर्थकों में आक्रोश दिखाया दिया। रैली निकालने के बाद सर्वसमाज के लोगों ने उपखंड कार्यालय पहुंचकर ऐसी शर्मनाक हरकत करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी व सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की।
दरअसल, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कार्यक्रम को लेकर यहां सोगावास स्थित हेलीपैड स्थल के मुख्य गेट के सामने सीएम के स्वागत और अभिनंदन को लेकर एक होल्डिंग लगा हुआ था। उस होल्डिंग पर लगी विधायक कलरू की फोटाे पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने काला रंग पोत दिया था। यह मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। यहां सार्वजनिक उद्यान से सर्वसमाज के लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से रैली निकाली। सरपंच संघ प्रदेश उपाध्यक्ष श्याम तिवाड़ी, पूर्व जिला उपाध्यक्ष रामनिवास लाडवा, पालिकाध्यक्ष शोभा लाहोटी, मेघराज झोटवाल मेड़ता रोड, भाजपा महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष कल्पना चौहान, मनीष कमेड़िया डांगावास, सरपंच रामकिशोर भुंवाल, सरपंच बाबूलाल जाजड़ा, पार्षद श्वेता सोनी सहित सर्वसमाज के लोगों ने उपखंड अधिकारी पूनम चोयल को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान सरपंच संघ प्रदेश उपाध्यक्ष तिवाड़ी ने कहा कि धार्मिक मीरा नगरी में आज से पहले ऐसी करतूत किसी ने नहीं की। होल्डिंग पर विधायक के चेहरे पर कालिक पोतने की घटना की हम निंदा करते हैं। ऐसी हरकत करते किसी को प्रताड़ित व ठेस पहुंचाने की इन असामाजिक तत्वों की मंशा साफ समझ आ रही है। ओछी मानसिकता के चलते ऐसा किया गया है।
राजनीति में कई उतार-चढ़ाव आए, ऐसा कृत्य कभी नहीं हुआ
वहीं भाजपा पूर्व जिला उपाध्यक्ष लाडवा ने कहा कि इस प्रकार की घिनौना कृत्य करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मेड़ता की राजनीति में पहले भी इससे बड़े-बड़े उतार-चढ़ाव आए थे लेकिन ऐसी हरकत कभी नहीं हुई। जनता की ओर से चुनकर विधानसभा तक पहुंचे प्रतिनिधि को लेकर इस तरह की करतूत करना निंदनीय है। रैली, ज्ञापन दिए जाने के दौरान बड़ी संख्या में सर्व समाज के लोग मौजूद रहे।
