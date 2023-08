कुचामन में युवकों को कुचलने का मामला शांत हुआ नहीं कि नागौर के इस थाने के सामने आरोपियों ने भीड़ पर चढ़ा दी कैम्पर

थांवला थाने के सामने खड़ी भीड़ को कैम्पर गाड़ी से कुचलने का प्रयास, दो जने गंभीर

गंभीर घायलों को किया अजमेर रेफर, भगवैया विवाहिता की दस्तयाबी के बाद दोनों पक्षों के परिजनों का थाने के बाहर डेरा, आपस में कहासुनी के बाद आरोपियों के परिजनों ने कैंपर गाड़ी से किया हमला, चार थानों की पुलिस मौके पर, चार आरोपी गिरफ्तार

Attempt to crush the crowd with a car in front of Thanwala police station