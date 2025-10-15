पटाखा दुकान में सेंध : छत के रास्ते अंदर घुसे चोर ने 4 कर्टन-कट्टे पटाखों के पार

गांधी चौक में स्थित व्यापारी अशोक के पटाखे की दुकान में रात करीब 2:15 बजे युवक छत से खिड़की के रास्ते अंदर घुसा। उसने दुकान में रखे कार्टन और कट्टों को एक-एक कर नीचे गिराया और तीन से चार कट्टों में भरा हुआ पटाखों का माल बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि सामने की दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात कैद हो गई,। जिसमें युवक बार-बार अंदर-बाहर आता-जाता नजर आ रहा है। करीब 4:00 बजे के आसपास वह माल लेकर फरार हो गया। सुबह जब दुकान मालिक दुकान पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि छत का एक हिस्सा खुला हुआ है और अंदर पटाखों के कई कट्टे गायब हैं। उन्होंने तुरंत आसपास के व्यापारियों को सूचना दी। कुछ ही देर में मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सीसीटीवी फुटेज देखने पर सामने चोरी की पूरी वारदात के बारे में पता चला। शाम को व्यापारी थाने में मामला दर्ज करवाने के लिए पहुंचा।