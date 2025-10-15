Patrika LogoSwitch to English

नागौर

पटाखा दुकान में सेंध : छत के रास्ते अंदर घुसे चोर ने 4 कर्टन-कट्टे पटाखों के पार

मेड़ता सिटी. शहर के गांधी चौक स्थित एक पटाखे की दुकान में मंगलवार देर रात अज्ञात चोर 4 कट्टों में रखे पटाखे चुराकर ले गए।

2 min read

नागौर

image

Ravindra Mishra

Oct 15, 2025

nagaur nagaur news

मेड़ता सिटी. सीसीटीवी कैमरे में दिखा चोर।

- शहर के व्यस्तम गांधी चौक पर मंगलवार रात की वारदात

मेड़ता सिटी.

शहर के गांधी चौक स्थित एक पटाखे की दुकान में मंगलवार देर रात अज्ञात चोर 4 कट्टों में रखे पटाखे चुराकर ले गए। दो युवक बाइक पर आए। जिसमें से एक युवक दुकान के पास उतरा गया और दूसरा बाइक लेकर वापस चला गया। इसके बाद युवक छत के रास्ते दुकान में घुसा पटाखों का माल लेकर फरार हो गया।

गांधी चौक में स्थित व्यापारी अशोक के पटाखे की दुकान में रात करीब 2:15 बजे युवक छत से खिड़की के रास्ते अंदर घुसा। उसने दुकान में रखे कार्टन और कट्टों को एक-एक कर नीचे गिराया और तीन से चार कट्टों में भरा हुआ पटाखों का माल बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि सामने की दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात कैद हो गई,। जिसमें युवक बार-बार अंदर-बाहर आता-जाता नजर आ रहा है। करीब 4:00 बजे के आसपास वह माल लेकर फरार हो गया। सुबह जब दुकान मालिक दुकान पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि छत का एक हिस्सा खुला हुआ है और अंदर पटाखों के कई कट्टे गायब हैं। उन्होंने तुरंत आसपास के व्यापारियों को सूचना दी। कुछ ही देर में मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सीसीटीवी फुटेज देखने पर सामने चोरी की पूरी वारदात के बारे में पता चला। शाम को व्यापारी थाने में मामला दर्ज करवाने के लिए पहुंचा।

रात को रहती है चहल-पहल, फिर भी नहीं हुआ किसी को शक

स्थानीय लोगों के अनुसार, गांधी चौक क्षेत्र में रात के समय भी लोगों की आवाजाही बनी रहती है। देर रात तक कुछ ठेले व चाय की दुकानें भी चलती रहती हैं। इसके बावजूद किसी को चोरी की भनक तक नहीं लगी। दीपावली से पहले चोरी की इस वारदात के बाद अन्य व्यापारी सतर्क हो गए हैं। इन दिनों में पटाखों, मिठाइयों और कपड़ों की दुकानों में माल की भरमार रहती है। व्यापारियों ने रात को पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की है।

Published on:

15 Oct 2025 11:39 pm

Hindi News / Rajasthan / Nagaur / पटाखा दुकान में सेंध : छत के रास्ते अंदर घुसे चोर ने 4 कर्टन-कट्टे पटाखों के पार

