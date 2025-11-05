बसों की हड़ताल व तीर्थयात्रियों की भीड़, ट्रेन के लगेज कोच में मजबूरी भरा सफर

ट्रेनों और रोडवेज बसों में यात्रियों को पैर रखने तक की जगह नहीं मिली। हालात इतने बिगड़े रहे कि रिजर्वेशन टिकट होने के बावजूद कई यात्रियों को सीट नहीं मिल सकी। उन्हें निराश होकर स्टेशन से वापस लौटना पड़ा। इनमें वे लोग भी शामिल थे जो अपने परिजनों की अस्थियां विसर्जन करने हरिद्वार जा रहे थे, लेकिन भीड़ के कारण ट्रेन में सवार नहीं हो पाए। रेलवे सूत्रों के अनुसार, अधिकांश ट्रेनों में नो-रूम की स्थिति है। कई यात्री लगेज कोच और गार्ड के डिब्बों में खड़े होकर यात्रा करने को मजबूर रहे।