नागौर

विवाह पंचमी के उत्सव में उल्लास, भक्ति की बयार

नागौर. मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को भगवान श्रीराम और माता सीता के विवाह की तिथि के रूप में मनाया जाने वाला विवाह पंचमी पर्व मंगलवार को शहर के पित्तीवाड़ा स्थित श्री सीताराम मंदिर में भक्ति और उल्लास के साथ मनाया गया।

2 min read
नागौर

image

Ravindra Mishra

Nov 26, 2025

nagaur nagaur news

नागौर. पीत्तीवाड़ा स्थित सीताराम जी मंदिर में चौपाइयाें का वाचन करते श्रद्धालु।

राम–सीता विवाह की झांकी ने मोहा मन

नागौर. मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को भगवान श्रीराम और माता सीता के विवाह की तिथि के रूप में मनाया जाने वाला विवाह पंचमी पर्व मंगलवार को शहर के पित्तीवाड़ा स्थित श्री सीताराम मंदिर में भक्ति और उल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर ‘मन जाहिं राचेउ मिलिहि सो बरु सहज सुंदर सांवरो। करुना निधान सुजान सीलु सनेहु जानत रावरो।’ चौपाई का वाचन किया गया।

मंदिर में भगवान श्रीराम और माता जानकी की प्राचीन मूर्तियों का विशेष शृंगार किया गया। श्रीराम को आकर्षक पोशाक पहनाई गई, सिर पर साफा सजाकर मनोहारी स्वरूप में विराजमान किया गया। वहीं माता सीता को 16 शृंगार के साथ अत्यंत सुंदर अलंकरण में सजाया गया। पूरे मंदिर परिसर में सजी दिव्य झांकी ने श्रद्धालुओं को मिथिला–अयोध्या के पावन विवाह दृश्य का सजीव अनुभव कराया। जैसे ही रामचरितमानस में विवाह का शुभ मुहूर्त आया, श्रद्धालुओं पर फूलों की वर्षा की गई, जिससे वातावरण भक्ति और आनंद से सराबोर हो उठा। श्री सीताराम मंदिर के महंत मोहनराम स्वामी ने बताया कि पित्ती भवन पित्तीवाड़ा में आयोजित कार्यक्रम में मानस सत्संग परिवार सहित बड़ी संख्या में भक्तों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। कार्यक्रम में दिनेश सोनी, मानक डागा, भगवान दास, रामगोपाल, बीजू पारीक, सुनील सोनी, अशोक राज, दामोदर, बद्रीनारायण छंगाणी, आनंद एवं सुरेश सहित अनेक भक्तों ने संत तुलसीदास रचित रामचरितमानस के विवाह प्रसंग के दोहे और चौपाइयों का पाठ किया। भक्तिमय भजनों और मंगल गीतों के साथ श्रीराम-जानकी विवाह उत्सव का आनंद लिया गया। मंदिर में पूरे दिन भीड़ रही। इसी प्रकार शहर के हनुमान बाग स्थित चैनार बालाजी मंदिर में विवाह पंचमी के अवसर पर राम जानकी का विशेष शृंगार किया गया। शहर के काठड़िया चौक, पोस्ट ऑफिस के पास स्थित श्री रघुनाथ मंदिर में राम-जानकी विवाह उत्सव मनाया गया। शाम को 6 बजे महाआरती के बाद प्रसाद वितरित किया गया। इस दौरान महिलाओं ने भजन गाए।

Published on:

26 Nov 2025 05:32 pm

Hindi News / Rajasthan / Nagaur / विवाह पंचमी के उत्सव में उल्लास, भक्ति की बयार

