बढ़े चिकनगुनिया के मरीज, जिला अस्पताल में जांच सुविधा नहीं

डीडवाना. शहर में पिछले कुछ दिनों से चिकनगुनिया के रोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कई मोहल्लों में एक ही घर में दो से तीन लोग तक इस बीमारी से ग्रसित हैं। तेज बुखार, उल्टी, जी मिचलाना, जोड़ों में दर्द और सूजन से पीड़ित लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चिकनगुनिया के बढ़ते मरीजों के बावजूद इसके जिला अस्पताल में इसकी जांच सुविधा तक नहीं है। जांच नहीं होने से चिकित्सा विभाग के पास रोग से पीड़ितों के सही आंकड़े भी उपलब्ध नहीं हैं। मच्छरों की रोकथाम के लिए प्रशासन की ओर से कोई प्रभावी उपाय भी नहीं किए जा रहे हैं।