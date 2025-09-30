दधिमती माता की निकली सवारी, कपालकुंड पर उमड़े भक्त

नागौर जिले के गोठ मांगलोद स्थित दधिमती माता मंदिर में नवरात्र की सप्तमी व अष्टमी पर मेला भरा। सोमवार को दधिमती माता मंदिर से कपालकुंड तक दधिमती माता की गाजे-बाजे के साथ परम्परागत रूप से सवारी निकाली गई। शोभायात्रा में सैंकड़ों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। पूरे रास्ते माता के भक्तों ने जयकारे लगाकर वातावरण गुंजायमान कर दिया।