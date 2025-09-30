Patrika LogoSwitch to English

नागौर

दधिमती माता की निकली सवारी, कपालकुंड पर उमड़े भक्त

नागौर जिले के गोठ मांगलोद स्थित दधिमती माता मंदिर में नवरात्र की सप्तमी व अष्टमी पर मेला भरा। सोमवार को दधिमती माता मंदिर से कपालकुंड तक दधिमती माता की गाजे-बाजे के साथ परम्परागत रूप से सवारी निकाली गई।

less than 1 minute read

नागौर

image

Ravindra Mishra

Sep 30, 2025

nagaur nagaur news

कपालकुंड पर उमड़ी बक्तों की भीड़।

-गोठ मांगलोद में भरा मेला

-श्रद्धालुओं ने लिया मेले का आनन्द

नागौर जिले के गोठ मांगलोद स्थित दधिमती माता मंदिर में नवरात्र की सप्तमी व अष्टमी पर मेला भरा। सोमवार को दधिमती माता मंदिर से कपालकुंड तक दधिमती माता की गाजे-बाजे के साथ परम्परागत रूप से सवारी निकाली गई। शोभायात्रा में सैंकड़ों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। पूरे रास्ते माता के भक्तों ने जयकारे लगाकर वातावरण गुंजायमान कर दिया।

कपालकुंड पहुंचने पर श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया। मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने से सभी प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं और सुख-समृद्धि एवं स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। इस दौरान मेले में भक्तों ने जमकर खरीदारी की। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी ने मेले का आनंद लिया। मेला दोनों दिन जारी रहेगा।

पुजारी महेश कुमार, अंबालाल व गोपाल ने बताया कि परम्परानुसार सप्तमी के दिन माता की सवारी निकली है जो कपालकुंड पहुंचती है। इस आयोजन में काफी संख्या में श्रद्धालु सम्मिलित होकर माता के दर्शन करते हैं।

कपालकुंड परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। भक्तों ने माता से क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। सवारी निकलने के दौरा रोल पुलिस थाने का जाप्ता मुस्तैद रहा। थानाधिकारी राधा कृष्ण मीना टीम के साथ व्यवस्था संभाले रहे।

Published on:

30 Sept 2025 02:03 pm

Hindi News / Rajasthan / Nagaur / दधिमती माता की निकली सवारी, कपालकुंड पर उमड़े भक्त

