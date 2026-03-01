डेह में दिनदहाड़े लूट का 4 घंटे में खुलासा, दो आरोपी गिरफ्तार, एक बाल अपचारी निरुद्ध

पुलिस के अनुसार थानाधिकारी सुरेश चौधरी टीम के साथ टालनपुर तिराहा पर नाकाबंदी किए हुए थे। इस दौरान आने-जाने वाले वाहनों की सघन जांच की गई। इस बीच एक ग्रे रंग की कार को रुकवाकर तलाशी ली गई। कार चालक मेड़ता सिटी निवासी अंकित सोनी (30) के पास से 30 लाख रुपए नकद बरामद हुए। पूछताछ में वह नकदी के संबंध में कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं कर सका और न ही संतोषजनक स्रोत बता पाया। पुलिस ने राशि व वाहन के दस्तावेज नहीं होने पर कार को जब्त कर लिया। जब्त नकदी के संबंध में आगे की जांच के लिए आयकर विभाग को सूचित किया है। थानाधिकारी सुरेश चौधरी ने बताया कि पुलिस थाना गोटन ने वाहन चोरी की रोकथाम एवं वारदातो पर अकुश लगाने के लिए थाना स्तर पर एक विशेष टीम का गठन किया है। इस टीम ने घटना स्थल का निरीक्षण कर आस-पास लगे सीसीटीवी कैमरों को चैक किया। मुखबीर की सूचना पर 27 मार्च को रेण निवासी आरोपी बुदाराम पुत्र जगदीश बावरी को हरसोलाव से इस मामले में गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपी बुदाराम ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक मोटरसाइकिल गोटन रेलवे स्टेशन से व दूसरी शिवरोडगोटन से चोरी करना स्वीकार किया है। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर दोनों मोटरसाइकिल बरामद की ।