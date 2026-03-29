नागौर के जेएलएन राजकीय जिला अस्पताल में एक भी सोनोलॉजिस्ट नहीं, सोनोग्राफी जांच पर ‘ताला’

बसवाणी से सोनोग्राफी करवाने आए महेन्द्रसिंह ने बताया कि जिला मुख्यालय के सरकारी अस्पताल में सोनोलॉजिस्ट नहीं होने से आम मरीज जांच कराने कहां जाएगा। सरकार को जल्द सोनोलॉजिस्ट व रेडियोलॉजिस्ट लगाने चाहिए। जमना मुण्डेल ने कहा कि मेडिकल कॉलेज खुलने के बाद चिकित्सा सुविधाएं बढ़नी चाहिए, वहां बिगड़ रही हैं। ऐसे हालात पहले कभी नहीं हुए। बड़ीखाटू के पप्पूराम ने बताया कि वह 70 किलोमीटर दूर से चलकर आया है, लेकिन यहां आने पर बताया कि सोनोग्राफी करने वाले डॉक्टर नहीं है। एक आम आदमी के लिए इतनी दूर से आना और फिर बिना जांच व उपचार के जाना कितना महंगा पड़ता है, जिम्मेदारों को इसका अंदाजा नहीं है।