हरियाली को संबल: युवाओं ने बहाया पसीना, श्रम की बूंदों से खिल उठे पौधे

श्रमदान में पीएचईडी के एक्सईएन रमेश चौधरी, जिला साक्षरता अधिकारी अर्जुनराम लोमरोड़, प्राचार्य दरियाव चौधरी, डॉ. मूलाराम जांगू, रामप्रकाश बिशु, ग्रीन आर्मी फाउंडेशन के जगदीश पूनिया, संदीप आचार्य, जगदीश झींझा, रणजीत धौलिया, व्याख्याता रामप्रसाद कासनियां, बहादुरराम खिलेरी, प्रभुदयाल आचार्य, श्रवण सियाग, प्रहलाद ढाका आदि ने श्रमदान किया। मिर्धा कॉलेज एनसीसी प्रभारी मेजर डॉ. प्रेमसिंह बुगासरा के नेतृत्व में एनसीसी केडेट्स, नाथूराम मिर्धा ट्रस्ट छात्रावास के वार्डन दिनेश खुड़खुडि़या के नेतृत्व में छात्रों एवं एग्रीजेट के रिछपाल के नेतृत्व में विद्यार्थियों ने श्रमदान किया।