मेड़ता से जीरा सीधे निर्यात, मिडिल चेन खत्म होगी

इसको लेकर कृषि विपणन निदेशालय मसाला प्रकोष्ठ के उपनिदेशक नरेश कुमार यादव मेड़ता पहुंचे। उन्होंने यहां मंडी में व्यापारियों के साथ जीरा निर्यात की संभावनाओं को लेकर चर्चा की। यादव ने बताया कि गुणवत्तापूर्ण जीरा उत्पादन के हब बने मेड़ता से सीधा निर्यात किए जाने को लेकर हमारा प्रयास है। अभी जीरा यहां से ऊंझा जाता है और और वहां से आगे एक्सपोर्ट होता है। हम एक्सपोर्ट की मिडिल लाइन की चेन खत्म करना चाहते हैं। यहां से जीरा निर्यात होने से व्यापार बढ़ेगा और किसान को ज्यादा पैसा मिलेगा। इसको लेकर कौनसी सुविधाएं मेड़ता, जोधपुर में चाहिए। ऐसी कौनसी सुविधाएं, मशीनें है जो ऊंझा, मुंबई में है और उनकी कितनी लागत आएगी। इन सभी बिंदुओं पर व्यापारियों से चर्चा की है। किसान से लेकर जिस देश में जीरा एक्सपोर्ट हो रहा है, हम उस पूरी चेन को स्टडी करना चाह रहे हैं। मसाला फसल को लेकर प्रसिद्ध ऊंझा मंडी में ऐसा क्या खास है जो वो सुविधाएं हम यहां दे सकते हैं। उनको पहचान ने और वो सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए हम सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। इस दौरान नागौर मंडी सचिव रघुनाथराम सिंवर, मेड़ता मंडी सचिव यशपाल लटियाल, मंडी व्यापार एवं उद्योग संघ अध्यक्ष हस्तीमल डोसी, उपाध्यक्ष रामअवतार चितलांगिया, सुमेरचंद जैन, मुनाराम अडिग, व्यापारियों ने जीरा निर्यात को लेकर चर्चा की।