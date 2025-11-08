Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नागौर

मेड़ता से जीरा सीधे निर्यात, मिडिल चेन खत्म होगी

मेड़ता सिटी. अगर सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ, तो मेड़ता सिटी देश में जीरा निर्यात का नया केंद्र बन सकता है। आज तक जहां जीरे का कारोबार ऊंझा मंडी तक सीमित था, वहीं अब सरकार ने मेड़ता से सीधे निर्यात करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है।

3 min read
Google source verification

नागौर

image

Ravindra Mishra

Nov 08, 2025

nagaur nagaur news

Direct export of cumin from Merta, middle chain will end

देशों में जीरा निर्यात करने की पहल, ऊंझा जैसी सुविधाएं

-तकनीक मुहैया कराने पर जोर, व्यापार बढ़ेगा, किसानों को मिलेंगे वाजिब दाम

मेड़ता सिटी. अगर सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ, तो मेड़ता सिटी देश में जीरा निर्यात का नया केंद्र बन सकता है। आज तक जहां जीरे का कारोबार ऊंझा मंडी तक सीमित था, वहीं अब सरकार ने मेड़ता से सीधे निर्यात करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। इससे न केवल किसानों को उनके उत्पाद का वाजिब मूल्य मिलेगा, बल्कि व्यापारियों के लिए भी नए अवसर खुलेंगे। यह पहल जीरा निर्यात की मिडिल चेन को खत्म करने का एक प्रभावशाली प्रयास है, जो मेड़ता के व्यापार को नई दिशा देगा। इस कदम से, मेड़ता न केवल मसाले का हब बनेगा, बल्कि वैश्विक बाजारों में भी अपनी पहचान बना सकेगा। अब सरकार ने इस परियोजना को जमीन पर उतारने के लिए आवश्यक तकनीक और सुविधाओं पर जोर दिया है।

इसको लेकर कृषि विपणन निदेशालय मसाला प्रकोष्ठ के उपनिदेशक नरेश कुमार यादव मेड़ता पहुंचे। उन्होंने यहां मंडी में व्यापारियों के साथ जीरा निर्यात की संभावनाओं को लेकर चर्चा की। यादव ने बताया कि गुणवत्तापूर्ण जीरा उत्पादन के हब बने मेड़ता से सीधा निर्यात किए जाने को लेकर हमारा प्रयास है। अभी जीरा यहां से ऊंझा जाता है और और वहां से आगे एक्सपोर्ट होता है। हम एक्सपोर्ट की मिडिल लाइन की चेन खत्म करना चाहते हैं। यहां से जीरा निर्यात होने से व्यापार बढ़ेगा और किसान को ज्यादा पैसा मिलेगा। इसको लेकर कौनसी सुविधाएं मेड़ता, जोधपुर में चाहिए। ऐसी कौनसी सुविधाएं, मशीनें है जो ऊंझा, मुंबई में है और उनकी कितनी लागत आएगी। इन सभी बिंदुओं पर व्यापारियों से चर्चा की है। किसान से लेकर जिस देश में जीरा एक्सपोर्ट हो रहा है, हम उस पूरी चेन को स्टडी करना चाह रहे हैं। मसाला फसल को लेकर प्रसिद्ध ऊंझा मंडी में ऐसा क्या खास है जो वो सुविधाएं हम यहां दे सकते हैं। उनको पहचान ने और वो सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए हम सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। इस दौरान नागौर मंडी सचिव रघुनाथराम सिंवर, मेड़ता मंडी सचिव यशपाल लटियाल, मंडी व्यापार एवं उद्योग संघ अध्यक्ष हस्तीमल डोसी, उपाध्यक्ष रामअवतार चितलांगिया, सुमेरचंद जैन, मुनाराम अडिग, व्यापारियों ने जीरा निर्यात को लेकर चर्चा की।

निर्यात की अहम कड़ी : एक्सपोर्टर तैयार करें

उपनिदेशक यादव ने कहा कि विदेशों में जीरा निर्यात किए जाने को लेकर यहां एक्सपोर्टर तैयार किए जाए। क्योंकि यहीं निर्यात की सबसे अहम कड़ी है। इसके लिए सरकार से ट्रांसपोर्ट सब्सिडी दी जा सकती है। चाहे एक्सपोर्टर ज्यादा ना हो लेकिन एकबारगी जितने भी निर्यातक तैयार होंगे, हम उनसें एक्सपोर्ट की शुरूआत करेंगे। जिससे चाइना, म्यामार, दुबई और यूराेपीय देशों में जीरा निर्यात हो सके।

स्पाइस मंडी ऐप से किसानों को मिलेगी बेहतर बिक्री सुविधा

इस दौरान उपनिदेशक यादव ने बताया कि सरकार ने स्पाइस मंडी ऐप नाम से प्ले स्टोर पर एक ऐप लॉन्च किया है। इसमें व्यापारी डिमांड डाल सकेंगे कि उनको कितने क्विंटल खरीद करनी है। किसान भी प्रदेश के किसी भी मसाला व्यापारी को अपनी जिंस बेच सकेंगे। उपज बेचने आने से पहले किसान मसाला जिंस की फोटो भी व्यापारी को भेज सकेगा। जिससे व्यापारी उस किसान को उपज के दाम बता सकेंगे। इससे किसानों को अच्छे भाव के साथ बिक्री को लेकर कई विकल्प मिलेंगे। वहीं व्यापारियों की किसानों तक सीधी पहुंच हो जाएगी।

व्यापारियों ने रखे यह सुझाव

व्यापार एवं उद्योग संघ अध्यक्ष डोसी ने जीरा निर्यात को लेकर सुझाव रखते हुए बताया कि राजस्थान में मसालों पर मंडी शुल्क व कृषि कल्याण शुल्क को गुजरात के समकक्ष या उसी से कम किया जाए। प्रोसेसिंग यूनिट के प्रोत्साहन व संवर्धन के लिए ब्याज, ट्रांसपोर्टेशन व बिजली की दरों में छूट दी जाए। यहां के मसालों व गुणवत्ता व उपलब्धता को देश-विदेश में प्रचारित किया जाए। उन्होंने मसालों में ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने की सुझाव भी रखा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

08 Nov 2025 04:44 pm

Hindi News / Rajasthan / Nagaur / मेड़ता से जीरा सीधे निर्यात, मिडिल चेन खत्म होगी

बड़ी खबरें

View All

नागौर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

होटलों और ढाबों की आड़ में देह व्यापार, 5 महिलाएं, 4 पुरुष गिरफ्तार

nagaur nagaur news
नागौर

वायरल और चिकनगुनिया का कहर: अस्पताल की ओपीडी में कतारें, मरीज बेहाल

nagaaur nagaur news
नागौर

सुविधाओं ने खोई चमक: उखड़ गई कुर्सियां, निकाल ले गए पंखे, निराश्रित पशुओं का डेरा

nagaur nagaur news
नागौर

नागौर जिले में सड़क हादसों में लगातार बढ़ोतरी, 5 साल में हादसों का ग्राफ 30 फीसदी बढ़ा

Accident
नागौर

विदेशी युवतियों की फोटो दिखाकर तय करते थे रेट, राजस्थान में यहां चल रहा था देह व्यापार, 5 महिलाओं के साथ इस हाल में मिले 4 पुरुष

नागौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.