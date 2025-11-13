हाईवे किनारे खुले ठेकों में पीने के इंतजाम, नियमों में मिलीभगत की ढील..

कुचामनसिटी (नागौर). राज्य मार्गों पर इन दिनों शराब ठेकों की बेतहाशा बढ़ोतरी सड़कों की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बनती जा रही है। शराब ठेकों के बाहर खुलेआम बैठकर शराब पीने की सुविधाएं उपलब्ध होने से न केवल यातायात व्यवस्था बिगड़ रही है, बल्कि आए दिन सड़क हादसों में भी बढ़ोतरी हो रही है। स्थानीय लोग लगातार इन ठेकों को हटाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। नए शराब ठेकों में पीने के इंंतजाम आमजन की सुरक्षा खतरे में है।