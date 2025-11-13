हाईवे किनारे खुले ठेकों में पीने के इंतजाम, नियमों में मिलीभगत की ढील..

कुचानसिटी. मेगा हाई-वे पर स्थित शराब का ठेका है।
- राज्य मार्ग पर शराब ठेकों की भरमार बनी हादसों की वजह, कोर्ट ने भी संज्ञान लेकर सरकार से मांगा जवाब
कुचामनसिटी (नागौर). राज्य मार्गों पर इन दिनों शराब ठेकों की बेतहाशा बढ़ोतरी सड़कों की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बनती जा रही है। शराब ठेकों के बाहर खुलेआम बैठकर शराब पीने की सुविधाएं उपलब्ध होने से न केवल यातायात व्यवस्था बिगड़ रही है, बल्कि आए दिन सड़क हादसों में भी बढ़ोतरी हो रही है। स्थानीय लोग लगातार इन ठेकों को हटाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। नए शराब ठेकों में पीने के इंंतजाम आमजन की सुरक्षा खतरे में है।
ठेकों में पूरा इंतजाम
राज्य सरकार की अनुमति से खुले शराब ठेके अब मुख्य सड़कों और राज्य मार्गों के किनारे आम दृश्य बन चुके हैं। कई ठेकों पर ग्राहकों के लिए बैठने की कुर्सियां, टेबल और स्नैक्स तक की व्यवस्था की जाती है। इससे ये ठेके ‘पेयस्थल’ का रूप ले चुके हैं, जहां लोग खुलेआम शराब पीकर सड़कों पर वाहन लापरवाही से चलाते हैं। राजस्थान पत्रिका की पड़ताल में यह सामने आया कि कई ठेकों पर बैठने सहित अन्य सुविधाएं भी दी जा रही थीं।
कार्रवाई के बावजूद सुधर नहीं रहे हाल
इन ठेकों के कारण सड़क सुरक्षा पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। शराब के नशे में वाहन चलाने वाले चालक आए दिन दुर्घटनाओं का कारण बन रहे हैं। पुलिस प्रशासन द्वारा समय-समय पर चालान और जांच की कार्रवाई की जाती है, लेकिन हालात में कोई बड़ा सुधार नहीं हुआ है। कई ठेके तो स्कूलों, धार्मिक स्थलों और आबादी क्षेत्रों के नजदीक संचालित किए जा रहे हैं।
कोर्ट ने लिया संज्ञान
राज्य मार्गों पर शराब ठेकों की स्थिति को लेकर दायर जनहित याचिकाओं पर उच्च न्यायालय ने भी संज्ञान लिया था। कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि किन शर्तों के तहत ये ठेके खोले गए हैं और क्या ये नियमों के अनुरूप हैं। साथ ही अदालत ने यह भी जानकारी मांगी थी कि इन ठेकों की वजह से होने वाले हादसों की कोई निगरानी की जा रही है या नहीं।
स्थानीय लोगों में आक्रोश
क्षेत्रीय नागरिकों का कहना है कि शराब ठेकों के कारण गांवों और कस्बों में सामाजिक माहौल बिगड़ रहा है। युवाओं में नशे की लत बढ़ रही है और सड़कों पर बैठकर शराब पीना आम बात हो गई है। कई बार लोगों ने पुलिस और प्रशासन से इन ठेकों को आबादी से दूर हटाने की मांग की, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।
कार्रवाई की जाएगी
हाईवे किनारे संचालित शराब ठेकों की रिपोर्ट राज्य सरकार ने मांगी है। कुचामन क्षेत्र के हाईवे पर संचालित ठेकों की जांच की जा रही है। शराब की दुकानों में बैठकर शराब पीने की अनुमति नहीं है, फिर भी शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।
मोहनलाल निर्वाण, इंस्पेक्टर, आबकारी विभाग
नागौर
राजस्थान न्यूज़
