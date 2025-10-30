नमक मंडी में डंपर-ट्रैक्टर थमे, चाय की थडिय़ां सूनी

नावांशहर(नागौर). प्रदेश की सबसे बड़ी नमक मंडी में बेमौसम बारिश का असर हर वर्ग पर दिखाई दे रहा है। डंपर और ट्रैक्टरों के पहिये थमने से जहां नमक परिवहन पूरी तरह रुक गया है, वहीं मंडी में चहल-पहल खत्म हो गई है। इसका सीधा असर स्थानीय व्यापारियों और रोज़मर्रा के कामगारों पर पड़ा है। नमक के काम रुकने से मजदूरों की आमद बंद हो गई, जिससे थड़ी संचालकों की रोज़ी पर संकट गहराने लगा है। मौसम की मार झेल रहे श्रमिकों ने बताया कि काम बंद होने से उन्हें पलायन का रास्ता अपनाना पड़ रहा है। कई परिवार अब पास के कस्बों और शहरों की ओर रुख कर रहे हैं ताकि रोज़गार का कोई और साधन मिल सके। नमक उद्योग से जुड़े लोगों का कहना है कि यदि जल्द मौसम सामान्य नहीं हुआ तो उत्पादन और परिवहन दोनों पर असर पड़ेगा, जिससे करोड़ों का नुकसान संभव है। वहीं व्यापार से 40 से अधिक चाय की दुकानों तथा पंप संचालकों को भी काफी नुकसान हो रहा है। इसके अलावा नमक मंडी में 1000 से अधिक डंपर-ट्रैक्टर नहीं चलने के कारण लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं।