Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नागौर

नमक मंडी में डंपर-ट्रैक्टर थमे, चाय की थडिय़ां सूनी

नावांशहर (नागौर). प्रदेश की सबसे बड़ी नमक मंडी में बेमौसम बारिश का असर हर वर्ग पर दिखाई दे रहा है। डंपर और ट्रैक्टरों के पहिये थमने से जहां नमक परिवहन पूरी तरह रुक गया है, वहीं मंडी में चहल-पहल खत्म हो गई है। इसका सीधा असर स्थानीय व्यापारियों और रोज़मर्रा के कामगारों पर पड़ा है।

2 min read
Google source verification

नागौर

image

Ravindra Mishra

Oct 30, 2025

nagaur nagaur news

नावां . सूना पड़ा बाजार ।

श्रमिकपरि‌वारों ने रोजगार के लिए किया अन्य शहरों का रुख

नावांशहर(नागौर). प्रदेश की सबसे बड़ी नमक मंडी में बेमौसम बारिश का असर हर वर्ग पर दिखाई दे रहा है। डंपर और ट्रैक्टरों के पहिये थमने से जहां नमक परिवहन पूरी तरह रुक गया है, वहीं मंडी में चहल-पहल खत्म हो गई है। इसका सीधा असर स्थानीय व्यापारियों और रोज़मर्रा के कामगारों पर पड़ा है। नमक के काम रुकने से मजदूरों की आमद बंद हो गई, जिससे थड़ी संचालकों की रोज़ी पर संकट गहराने लगा है। मौसम की मार झेल रहे श्रमिकों ने बताया कि काम बंद होने से उन्हें पलायन का रास्ता अपनाना पड़ रहा है। कई परिवार अब पास के कस्बों और शहरों की ओर रुख कर रहे हैं ताकि रोज़गार का कोई और साधन मिल सके। नमक उद्योग से जुड़े लोगों का कहना है कि यदि जल्द मौसम सामान्य नहीं हुआ तो उत्पादन और परिवहन दोनों पर असर पड़ेगा, जिससे करोड़ों का नुकसान संभव है। वहीं व्यापार से 40 से अधिक चाय की दुकानों तथा पंप संचालकों को भी काफी नुकसान हो रहा है। इसके अलावा नमक मंडी में 1000 से अधिक डंपर-ट्रैक्टर नहीं चलने के कारण लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं।

नमक नगरी में श्रमिकों की कमी से बाजार की रौनक गायब

नमक नगरी का बाजार इन दिनों सूना नजर आ रहा है। बाहरी राज्यों से आने वाले श्रमिकों के लौट जाने से बुधवार से रविवार तक जो बाजार में रौनक रहती थी, वह पूरी तरह गायब हो गई है। किराना और रोज़मर्रा की वस्तुओं के व्यापारियों का कहना है कि दीपावली के बाद से कारोबार में मंदी छाई हुई है। नियमित श्रमिकों की खरीदारी से जो चहल-पहल रहती थी, अब बाजार में सन्नाटा पसरा है।

इनका कहना है

बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है। एक समय दिनभर फुर्सत नहीं होती थी, जो आज बिल्कुल ही स्थित खराब हो गई है। पिछले पंद्रह सोलह वर्ष से चाय बेचने का कार्य करता हूँ, इस बार जैसा पहले कभी नहीं देखा, संकट के बादल नजर आ रहे हैं।

दीवानचंद, चाय की दुकान संचालक, बाइपास प्लांट एरिया

इनका कहना है

नमक क्यार से नमक लाने के साथ ही रेलवे में रैक नहीं लगने के कारण नावां-राजास के करीब 1000 से अधिक ट्रैक्टर-ट्रॉली संचालकों के हाल-बेहाल हैं। इसके साथ डंपर भी नमक नहीं निकलने से बंद हैं। उम्मीद है जल्द मौसम खुलेगा और राहत मिलेगी, या अन्य राह की तलाश करेंगे।

भंवर लाल पोसवाल, ट्रैक्टर संचालक, नावां शहर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

30 Oct 2025 05:23 pm

Published on:

30 Oct 2025 05:22 pm

Hindi News / Rajasthan / Nagaur / नमक मंडी में डंपर-ट्रैक्टर थमे, चाय की थडिय़ां सूनी

बड़ी खबरें

View All

नागौर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

शूटर गणपत ने किया पुलिस कस्टडी से भागने का प्रयास

nagaur nagaur news
नागौर

प्रवासी सम्मलेन में अपनों से मिले तो खिले चहेरे

nagaur nagaur news
नागौर

हर लड़ाई फाइनल तक लड़ता हूं, सेमीफाइनल नहीं खेलताः बेनीवाल

nagaur nagaur news
नागौर

मिट्टी के सृजनहार को किन्नरों का सम्मान, सोने-चांदी के गहनों से नवाजा

गादीपति रागनी बाई के नेतृत्व में चाक कलश यात्रा निकाली गई
समाचार

Rajasthan Krishi Mandi: जीरे के भावों में तेजी के आसार, एक दिन में 500 रुपए बढे दाम, 8000 कट्टे हुई ग्वार की आवक

Jeera-Mandi-Bhav-2
नागौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.