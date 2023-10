Video : ठेकेदार कम्पनियां नहीं लगाती पूरे आदमी, इसलिए ग्रामीणों को नहीं मिल रहा पूरा पानी

Submitted by:

जिला परिषद की बैठक में बिजली-पानी व चिकित्सा के मुद्दों पर हुई लम्बी चर्चा

हंगामेदार रही जिला परिषद की बैठक, सदस्यों ने कहा - उनके प्रस्तावों पर स्वीकृति नहीं देने वाले तत्कालीन सीईओ के खिलाफ हो कार्रवाई

Electricity and water issues were discussed in Zila parishad meeting