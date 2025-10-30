प्रवासी सम्मलेन में अपनों से मिले तो खिले चहेरे

बड़ीखाटू विकास समिति के अध्यक्ष गिरधारी सिंह ने कहा कि प्रवासी सम्मेलनों से गांववासी और प्रवासियों के बीच सामंजस्य, समरसता और समानता स्थापित होती है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के उप निदेशक डॉ मुक्तियार अली ने कहा कि गाँव का वैभवशाली इतिहास, समृद्ध परंपरा और रीति-रिवाज को समझाने के लिए इस प्रकार के सम्मेलनों का आयोजन आवश्यक है, ताकि युवा पीढ़ी गांव आकर अपनी संस्कृति एवं संस्कारों से रूबरू हो सकें।