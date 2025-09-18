सदमे में परिवार : शुरू से ही क्लास में टॉपर थी ऋषिका, हादसे में ऑटो के नीचे दब गए सपने

मेड़ता सिटी (नागौर)। प्रतिदिन की तरह बुधवार सुबह स्कूल जाने के लिए तैयार मासूम बालिका ऋषिका बेहद उत्साहित थी। हमेशा की तरह घर के बाहर उसे लेने के लिए बाल वाहिनी का ऑटो आया। ऋषिका उस वाहन में बैठ गई। यह सोचकर कि स्कूल पहुंचकर पढ़ाई करेगी और दोस्तों के बीच समय बिताएगी, लेकिन कुछ ही देर बाद वहीं बाल वाहिनी उसकी मृत्यु का कारण बन गया। बड़ी लापरवाही ने माता-पिता से उनकी होनहार बेटी छीन ली। गंवारड़ी निवासी 13 वर्षीय ऋषिका अकोदिया कक्षा 7 की छात्रा थी। रोजाना की तरह वह बाल वाहिनी में बैठी, लेकिन रास्ते में बाल वाहिनी पलट गई और उसके नीचे दबने से मासूम की सांसें थम गईं।