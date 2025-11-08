विदेशी युवतियों की फोटो दिखाकर तय करते थे रेट, राजस्थान में यहां चल रहा था देह व्यापार, 5 महिलाओं के साथ इस हाल में मिले 4 पुरुष

संदिग्ध अवस्था में होटल और ढाबों से गिरफ्तार 5 महिलाओं के साथ 4 पुरूष (फोटो: पत्रिका)
Immoral Activities In Kuchaman Highway Hotels: कुचामनसिटी में लंबे समय से होटलों और ढाबों की आड़ में चल रहे अनैतिक कार्य (देह व्यापार) पर आखिरकार कुचामन पुलिस की कार्रवाई का डंडा चला है। शुक्रवार को पुलिस ने हनुमानगढ़-किशनगढ़ हाई-वे पर स्थित कई होटलों और ढाबों पर अचानक सर्च अभियान चलाकर 5 महिलाओं के साथ 4 पुरुषों को संदिग्ध अवस्था में गिरफ्तार किया।
पुलिस की औचक छापेमारी से हड़कंप मच गया। हाई-वे किनारे कई होटल और ढाबा संचालक अपने प्रतिष्ठानों पर अचानक ताले लगाकर फरार हो गए। शहर में लंबे समय से यह चर्चा थी कि बायपास स्थित कई होटलों और ढाबों में खाने के साथ अय्याशी करवाई जा रही है। राजस्थान पत्रिका ने पिछले वर्ष 6 जनवरी को ‘ढाबों और मसाज पार्लरों की आड़ में देह व्यापार’ शीर्षक से समाचार प्रकाशित कर इस मामले की ओर पुलिस का ध्यान आकर्षित किया था। उस समय एक कार्रवाई हुई लेकिन कुछ समय बाद फिर वही स्थिति लौट आई।
सूत्रों के अनुसार इन ढाबों में स्थानीय युवतियों के साथ-साथ कोलकाता सहित अन्य राज्यों और यहां तक कि कुछ विदेशी युवतियां भी उपलब्ध कराई जाती थीं। एजेंट ग्राहक को मोबाइल पर फोटो दिखाकर सौदा तय करते थे। युवती की ‘विदेशी पहचान’ होने पर दरें और भी अधिक होती थीं।
बताया जाता है कि इस अवैध धंधे के ग्राहक वर्ग में शहर के कई संभ्रांत लोग भी शामिल थे। यह कार्रवाई एएसपी नेमीचंद खारिया, डीएसपी अरविंद विश्नोई के सुपरविजन में सीआई सतपाल के नेतृत्व में की गई। पुलिस ने बताया कि इस प्रकार की गतिविधियों पर अब नियमित रूप से निगरानी रखी जाएगी।
पुलिस ने सौरभ पुत्र चरण सिंह निवासी विष्णु गार्डन गुड़गांव, किशन पुत्र विक्रम सिंह निवासी कांकरिया, आशीष पुत्र रामनिवास निवासी अखेपुरा मकराना और प्रकाश पुत्र खेमाराम निवासी दालमिल के पास कुचामन सिटी को 5 महिलाओं के साथ संदिग्ध अवस्था में पकड़ा है।
