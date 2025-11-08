Patrika LogoSwitch to English

नागौर

विदेशी युवतियों की फोटो दिखाकर तय करते थे रेट, राजस्थान में यहां चल रहा था देह व्यापार, 5 महिलाओं के साथ इस हाल में मिले 4 पुरुष

Men-Women Arrested In Police Raid: कुचामन सिटी में पुलिस ने हाई-वे के होटल और ढाबों में चल रहे देह व्यापार पर कार्रवाई कर 5 महिलाओं और 4 पुरुषों को संदिग्ध अवस्था में गिरफ्तार किया। इसमें विदेशी युवतियों की सप्लाई का भी खुलासा हुआ है।

नागौर

image

Akshita Deora

Nov 08, 2025

संदिग्ध अवस्था में होटल और ढाबों से गिरफ्तार 5 महिलाओं के साथ 4 पुरूष (फोटो: पत्रिका)

Immoral Activities In Kuchaman Highway Hotels: कुचामनसिटी में लंबे समय से होटलों और ढाबों की आड़ में चल रहे अनैतिक कार्य (देह व्यापार) पर आखिरकार कुचामन पुलिस की कार्रवाई का डंडा चला है। शुक्रवार को पुलिस ने हनुमानगढ़-किशनगढ़ हाई-वे पर स्थित कई होटलों और ढाबों पर अचानक सर्च अभियान चलाकर 5 महिलाओं के साथ 4 पुरुषों को संदिग्ध अवस्था में गिरफ्तार किया।

होटल संचालकों में मचा हड़कंप

पुलिस की औचक छापेमारी से हड़कंप मच गया। हाई-वे किनारे कई होटल और ढाबा संचालक अपने प्रतिष्ठानों पर अचानक ताले लगाकर फरार हो गए। शहर में लंबे समय से यह चर्चा थी कि बायपास स्थित कई होटलों और ढाबों में खाने के साथ अय्याशी करवाई जा रही है। राजस्थान पत्रिका ने पिछले वर्ष 6 जनवरी को ‘ढाबों और मसाज पार्लरों की आड़ में देह व्यापार’ शीर्षक से समाचार प्रकाशित कर इस मामले की ओर पुलिस का ध्यान आकर्षित किया था। उस समय एक कार्रवाई हुई लेकिन कुछ समय बाद फिर वही स्थिति लौट आई।

विदेशी युवतियों तक की सप्लाई

सूत्रों के अनुसार इन ढाबों में स्थानीय युवतियों के साथ-साथ कोलकाता सहित अन्य राज्यों और यहां तक कि कुछ विदेशी युवतियां भी उपलब्ध कराई जाती थीं। एजेंट ग्राहक को मोबाइल पर फोटो दिखाकर सौदा तय करते थे। युवती की ‘विदेशी पहचान’ होने पर दरें और भी अधिक होती थीं।

बताया जाता है कि इस अवैध धंधे के ग्राहक वर्ग में शहर के कई संभ्रांत लोग भी शामिल थे। यह कार्रवाई एएसपी नेमीचंद खारिया, डीएसपी अरविंद विश्नोई के सुपरविजन में सीआई सतपाल के नेतृत्व में की गई। पुलिस ने बताया कि इस प्रकार की गतिविधियों पर अब नियमित रूप से निगरानी रखी जाएगी।

पकड़े गए आरोपी

पुलिस ने सौरभ पुत्र चरण सिंह निवासी विष्णु गार्डन गुड़गांव, किशन पुत्र विक्रम सिंह निवासी कांकरिया, आशीष पुत्र रामनिवास निवासी अखेपुरा मकराना और प्रकाश पुत्र खेमाराम निवासी दालमिल के पास कुचामन सिटी को 5 महिलाओं के साथ संदिग्ध अवस्था में पकड़ा है।

Published on:

08 Nov 2025 10:02 am

Hindi News / Rajasthan / Nagaur / विदेशी युवतियों की फोटो दिखाकर तय करते थे रेट, राजस्थान में यहां चल रहा था देह व्यापार, 5 महिलाओं के साथ इस हाल में मिले 4 पुरुष

