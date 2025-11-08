विदेशी युवतियों की फोटो दिखाकर तय करते थे रेट, राजस्थान में यहां चल रहा था देह व्यापार, 5 महिलाओं के साथ इस हाल में मिले 4 पुरुष

पुलिस की औचक छापेमारी से हड़कंप मच गया। हाई-वे किनारे कई होटल और ढाबा संचालक अपने प्रतिष्ठानों पर अचानक ताले लगाकर फरार हो गए। शहर में लंबे समय से यह चर्चा थी कि बायपास स्थित कई होटलों और ढाबों में खाने के साथ अय्याशी करवाई जा रही है। राजस्थान पत्रिका ने पिछले वर्ष 6 जनवरी को ‘ढाबों और मसाज पार्लरों की आड़ में देह व्यापार’ शीर्षक से समाचार प्रकाशित कर इस मामले की ओर पुलिस का ध्यान आकर्षित किया था। उस समय एक कार्रवाई हुई लेकिन कुछ समय बाद फिर वही स्थिति लौट आई।