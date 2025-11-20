नागौर में लाइम स्टोन के चार बड़े ब्लॉक तैयार, जल्द होगी ऑनलाइन नीलामी

अधिकारियों ने बताया कि इस क्षेत्र की भूगर्भीय सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक यहां का लाइमस्टोन बेहतर गुणवत्ता के लिहाज से उद्योगों में काम का है। इसी तरह सरासनी और हरिमा-पिथासिया के 9.6 तथा 9.6 हेक्टेयर के दो ब्लॉक की भी नीलामी होगी। इनकी गुणवत्ता भी अच्छी मानी गई है। विभाग ने ऑनलाइन नीलामी में पारदर्शिता बरतने के लिए तकनीकी स्तर पर तैयारी की है। सर्वप्रथम तकनीकी बीडिंग होगी उसके बाद ऑनलाइन नीलामी होगी।