नागौर

नागौर में लाइम स्टोन के चार बड़े ब्लॉक तैयार, जल्द होगी ऑनलाइन नीलामी

नागौर. खनिज विभाग ने जिले में नीलामी के लिए लाइमस्टोन के चार बड़े ब्लॉक्स तैयार किए हैं। इनकी राज्य स्तर पर जल्दी ही ऑनलाइन नीलामी होगी।

नागौर

image

Ravindra Mishra

Nov 20, 2025

nagaur nagaur news

लाइमस्टोन

- किशनपुरा का 482 हेक्टेयर क्षेत्र पहली पसंद

- डेह-सरासनी और हरिमा-पिथासिया के ब्लॉक भी तैयार

- सरकार को मिलेगा भारी राजस्व किशनपुरा

नागौर. खनिज विभाग ने जिले में नीलामी के लिए लाइमस्टोन के चार बड़े ब्लॉक्स तैयार किए हैं। इनकी राज्य स्तर पर जल्दी ही ऑनलाइन नीलामी होगी। यह ब्लॉक्स नागौर व डेह तहसील के भड़ाना, सरासनी, हरिमा-पिथासिया और किशनपुरा क्षेत्रों में हैं। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि इन ब्लॉक की नीलामी से राज्य सरकार को करोड़ों का राजस्व मिलने के साथ खनिज आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा।

किशनपुरा ब्लॉक कंपनियों की पहली पसंद

खनिज विभाग के अनुसार नागौर-डेह तहसील क्षेत्र में किशनपुरा के 482 हेक्टेयर का लाइमस्टोन ब्लॉक अच्छे क्वालिटी के लाइमस्टोन के कारण रिज़र्व होने से यह खनन कंपनियों की पहली पसंद बना हुआ है। दूसरे नम्बर पर डेह तहसील में भड़ाना का ब्लॉक पसंद आ रहा है। 28 हेक्टेयर क्षेत्र वाले इस लाइमस्टोन ब्लॉक को गुणवत्ता की दृष्टि से काफी बेहतर बताया जा रहा है।

अधिकारियों ने बताया कि इस क्षेत्र की भूगर्भीय सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक यहां का लाइमस्टोन बेहतर गुणवत्ता के लिहाज से उद्योगों में काम का है। इसी तरह सरासनी और हरिमा-पिथासिया के 9.6 तथा 9.6 हेक्टेयर के दो ब्लॉक की भी नीलामी होगी। इनकी गुणवत्ता भी अच्छी मानी गई है। विभाग ने ऑनलाइन नीलामी में पारदर्शिता बरतने के लिए तकनीकी स्तर पर तैयारी की है। सर्वप्रथम तकनीकी बीडिंग होगी उसके बाद ऑनलाइन नीलामी होगी।

अवैध खनन पर अंकुश

खनिज संपदा की इस नीलामी से इन क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का तेजी से विकास होगा। स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार मिलने के साथ अवैध खनन पर अंकुश लगेगा।

इनका कहना

डेह-सरासनी और हरिमा-पिथासिया में चारों ब्लॉक तैयार हैं। इनकी नीलामी प्रक्रिया चल रही है। इस नीलामी से सरकार को अच्छा-खासा राजस्व मिलेगा।

कुनवीर सिंह, वरिष्ठ वैज्ञानिक, खनिज विभाग, नागौर।

