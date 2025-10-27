लाडनूं के युवक को मिली लॉरेंस गैंग की धमकी, दो करोड़ की रंगदारी मांगी

लाडनूं (नागौर). कुचामन सिटी के रुलानिया हत्याकांड के बाद अब लाडनूं निवासी एक युवक को लॉरेंस गैंग के सदस्य वीरेंद्र चारण के नाम से जान से मारने की धमकी देने और दो करोड़ की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। युवक गत विधानसभा चुनाव में बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ चुका है। इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है, ताकि जल्द आरोपी तक पहुंचा जा सके।