Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नागौर

बदमाशों ने मानसिक रूप से कमजोर युवक को बेरहमी से पीटा

डीडवाना. शहर में तीन बदमाशों ने मानसिक रूप से कमजोर एक युवक को उल्टा लटकाकर बेरहमी से पिटाई की। पीड़ित की पीठ से लेकर पैरों तक गंभीर चोटें आई हैं।

2 min read
Google source verification

नागौर

image

Ravindra Mishra

Nov 28, 2025

nagaur nagaur news

पीडित युवक की पीठ पर पड़ी नील।

- भय के चलते पुलिस को शिकायत नहीं

- कपड़े उतरवाकर बेल्ट से पिटाई, युवक की स्थिति गंभीर

डीडवाना. शहर में तीन बदमाशों ने मानसिक रूप से कमजोर एक युवक को उल्टा लटकाकर बेरहमी से पिटाई की। पीड़ित की पीठ से लेकर पैरों तक गंभीर चोटें आई हैं। पीड़ित की स्थिति गंभीर होने के बावजूद पुलिस में शिकायत भी नहीं की गई।

परिजनों के अनुसार पीड़ित युवक प्रकाश भोला (मानसिक रूप से कमजोर) है। बदमाशों ने बुधवार रात करीब 8 बजे प्रकाश (19) को एक कैफे में ले जाकर घूंसे और चांटे मारे। इसके बाद उसे जबरन अपने साथ नमक झील (खारड़ा क्षेत्र) में ले गए। वहां बदमाशों ने प्रकाश के कपड़े उतरवाकर उसे उल्टा लटकाया और बेल्ट से लंबे समय तक पिटाई की।

भय या दबाव में शिकातय नहीं

पीड़ित को जिस तरह बेरहमी से पीटा गया, इसके बावजूद घटना के अगले दिन शाम तक भी पुलिस में शिकायत नहीं की गई। आशंका है कि पीड़ित बदमाशों के भय के कारण पुलिस के पास नहीं जा रहे हैं। कुछ लोग इसे दबाव, तो कुछ बदमाशों का डर बता रहे हैं।

गैंगस्टर के प्रशंसक हैं बदमाश

पीड़ित ने एक बदमाश का नाम चंदू बताया, जबकि दो अन्य बदमाशों के नाम वह नहीं बता सका। पीड़ित के पिता राजकुमार के अनुसार मारपीट में शामिल एक अन्य बदमाश ने अपने मोबाइल की डीपी पर गैंगस्टर आनंदपाल सिंह की फोटो लगा रखी है। बदमाशों ने धमकी दी कि ठीक होने के बाद उसे और उसके पिता को फिर से मारा जाएगा।

ठीक होने के बाद फिर मारेंगे

बदमाश मेरे बेटे को उठाकर नमक झील क्षेत्र में ले गए। वहां उसके कपड़ेफाड़कर उसे उल्टा लटकाया और बेल्ट से मारपीट की। नीचे से ऊपर तक पूरे शरीर पर चोटें हैं। बदमाशों ने धमकी दी है कि ठीक होने पर उसे फिर मारेंगे और मुझे भी नहीं छोड़ेंगे।

राजकुमार गौड, पीड़ित का पिता

लिखित शिकायत नहीं मिली

मामले को लेकर अभी तक कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है। शिकायत मिलने पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

राजेंद्र सिंह कमांडो, थानाधिकारी

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

28 Nov 2025 05:11 pm

Hindi News / Rajasthan / Nagaur / बदमाशों ने मानसिक रूप से कमजोर युवक को बेरहमी से पीटा

बड़ी खबरें

View All

नागौर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

तस्करों ने नाकाबंदी तोड़ पुलिस पर की फायरिंग, एक गिरफ्तार, दो फरार

nagaur nagaur news
नागौर

Rajasthan Road News: राजस्थान में 87KM लंबी सड़क के लिए 787 करोड़ मंजूर, फिर भी 8 महीने से क्यों अटका फोरलेन प्रोजेक्ट?

Rajasthan-four-lane-road-project
नागौर

Nagaur: ‘ठीक होने के बाद फिर मारेंगे…’, मानसिक रूप से कमजोर युवक को नग्न अवस्था में उल्टा लटकाकर पीटा, दी धमकी

Nagaur-crime
नागौर

विधानसभा में सवाल लगा तो आठ साल पुराने आदेश याद आए, विभागों में हडक़ंप

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
नागौर

अमरपुरा में पाटोत्सव 30 से, सजा विशाल भक्ति मंडप

nagaur nagaur news
नागौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.