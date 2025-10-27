रंगदारी में मांगा मोबाइल, नहीं देने पर हत्या की धमकी

पुलिस के अनुसार नावां निवासी घनश्याम कुमावत ने रिपोर्ट देकर बताया कि शनिवार रात करीब आठ बजे बीजापुरा निवासी महावीर मेघवाल पुत्र बंशीलाल मेघवाल और नरेश बिजरणीया उसकी दुकान पर आए और रंगदारी के रूप में मोबाइल फोन मांगा। उसने देने से इनकार किया तो दोनों युवक गाली-गलौज करने लगे और कहा कि देख लेना, उठवा लेंगे, कैंपर में डालकर ले जाएंगे। इतना ही नहीं, जाते हुए उन्होंने धमकी दी कि कुचामन में रमेश रुलानिया हत्याकांड हुआ था, अब घनश्याम हत्याकांड होगा।