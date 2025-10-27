रंगदारी में मांगा मोबाइल, नहीं देने पर हत्या की धमकी

कैंपर से दुकान का प्रयास करते आरोपी
मोबाइल विक्रेता की दुकान पर कैम्परचढ़ाने का प्रयास, पुलिस को दी रिपोर्ट-जांच शुरु
आरोपी दो युवक देर रात वापस पहुंचे दुकान पर
- कैम्परचढ़ा कर दुकान तोड़ने का प्रयास
नावांशहर. शनिवार रात को एक मोबाइल विक्रेता से दो युवकों ने रंगदारी वसूलने के लिए मोबाइल मांगा। नहीं देने पर गाली-गलौज कर दुकानदार को जान से मारने की धमकी दी। इस घटना से क्षेत्र में दहशत फैल गई ।
पुलिस के अनुसार नावां निवासी घनश्याम कुमावत ने रिपोर्ट देकर बताया कि शनिवार रात करीब आठ बजे बीजापुरा निवासी महावीर मेघवाल पुत्र बंशीलाल मेघवाल और नरेश बिजरणीया उसकी दुकान पर आए और रंगदारी के रूप में मोबाइल फोन मांगा। उसने देने से इनकार किया तो दोनों युवक गाली-गलौज करने लगे और कहा कि देख लेना, उठवा लेंगे, कैंपर में डालकर ले जाएंगे। इतना ही नहीं, जाते हुए उन्होंने धमकी दी कि कुचामन में रमेश रुलानिया हत्याकांड हुआ था, अब घनश्याम हत्याकांड होगा।
रात को सफेद गाड़ी में वापस आए
घनश्याम ने बताया कि रात करीब साढ़े दस से ग्यारह बजे के बीच दोनों युवक सफेद रंग की कैंपरगाड़ी में वापस आए और दुकान का शटर तोड़ने की कोशिश की। इस दौरान शौकत खान वहां पहुंच गया उसने शोर मचाया तो आरोपी भाग गए। रविवार को आरोपी महावीर ने दुकान के कर्मचारी पवन को फोन कर पुलिस में रिपोर्ट नहीं करने की धमकी दी और कहा अगर किसी ने शराब के पैसे दिए तो हम घनश्याम को मार देंगे।”
घनश्याम ने पूरे मामले की लिखित रिपोर्ट पुलिस को सौंपते हुए सुरक्षा और निष्पक्ष जांच की मांग की है। पुलिस ने माीमले की प्रारंभिक जांच शुरू की है। फिलहाल प्रकरण दर्ज नहीं किया है।
क्षेत्र में बढ़ती आपराधिक गतिविधियां
नावां और आसपास के इलाकों में हाल के दिनों में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही है। कुचामन में व्यापारी हत्या के बाद अब छोटे व्यापारियों को धमकाने और रंगदारी मांगने जैसी वारदातें बढ़ रही हैं। देर रात हुड़दंग, नशे में वाहन चलाना और गैंग जैसी गतिविधियों से आमजन में भय का माहौल है।
इनका कहना
मोबाइल विक्रेता की ओर से रिपोर्ट मिली है । प्रथम दृष्टया मामला मोबाइल को लेकर विवाद का प्रतीत हो रहा है, प्रकरण को देखते हुए जांच शुरू की है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
नन्दलाल चौधरी, थानाधिकारी, नावांसिटी।
