Nagaur patrika…सूफ़ी हमीदुद्दीन चिश्ती नागौरी 774वां उर्स 20 से, तैयारियां शुरू, रंगीन झालरों से सजेगी दरगाह

दरगाह की सजावट और रोशनी के कार्य जोरों पर, कमेटी ने संभाली व्यवस्था — कव्वाली, चादर पेशी और धार्मिक कार्यक्रमों की श्रृंखला 26 तक चलेगी

नागौर. सूफ़ी संत हजऱत हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह का 774वां उर्स 20 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक अकीदत के साथ मनाया जाएगा। इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई है। मुख्य दरगाह परिसर से लेकर आसपास की गलियों तक सजावट के साथ ही रंगीन झालरों लगाने, और सजाने का काम किया जा रहा है। दरगाह कमेटी ने लंगर, जलपान के साथ जायरीन के ठहरने की व्यवस्था करनी शुरू कर दी है। बाहर से आने वाले जायरीन के लिए अस्थायी टेंट लगाए जा रहे हैं। दरगाह की गलियों में दुकानदारों ने इत्र, चादरें, तस्बीह और धार्मिक वस्तुएं सजानी शुरू कर दी हैं। इससे यह पूरा इलाका अब उर्स के रंग में रंगने लगा है।

झंडे की रस्म से होगी शुरुआत

आयोजन की शुरुआत 20 अक्टूबर की शाम चार बजे झंडे की रस्म से होगी, जिसके बाद इसी दिन सुबह चार बजे गुल की रस्म अदा की जाएगी। 21 अक्टूबर को शाम पांच बजे संदल की रस्म होगी। शाम सात बजे महफिले समाअ और रात नौ बजे जलसा-ए-अजमते सूफी का आयोजन किया जाएगा। 22 से 24 अक्टूबर तक पहला, दूसरा और तीसरा उर्स मनाया जाएगा। जिनमें सूफिय़ाना कव्वालों की महफि़लें सजेंगी, और अकीदतमंद दुआएं मांगेंगे।