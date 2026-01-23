23 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नागौर

नागौर: ओयो रूम्स पर 57,551 रुपए जुर्माना, जानिए क्या है मामला

ओयो रूम्स पर 57,551 रुपए जुर्माना लगाया गया है। जानिए क्या है पूरा मामला-

2 min read
Google source verification

नागौर

image

Santosh Trivedi

Jan 23, 2026

hotal room

प्रतीकात्मक फोटो

नागौर। ऑनलाइन होटल बुकिंग प्लेटफॉर्म ओयो रूम्स के माध्यम से फर्जी होटल में कमरा बुक करने के मामले में उपभोक्ता आयोग ने परिवादी को राहत दी है।

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, नागौर ने इसे गंभीर सेवा दोष एवं अनुचित व्यापार व्यवहार मानते हुए ओयो रूम्स लिमिटेड को कुल 57,551 रुपए का भुगतान करने के आदेश दिए हैं।

आयोग के अध्यक्ष दीनदयाल प्रजापत ने आदेश में उपभोक्ता को बुकिंग राशि 551 रुपए वापस दिलाने के साथ मानसिक एवं शारीरिक क्षतिपूर्ति के रूप में 50 हजार रुपए तथा परिवाद व्यय के 7 हजार रुपए अलग से अदा करने के निर्देश दिए हैं।

यह था पूरा मामला

परिवादी ने ओयो रूम्स की एप्लिकेशन के माध्यम से जयपुर में एक होटल में कमरा बुक किया था, लेकिन बताए गए पते पर पहुंचने पर वहां दूसरे नाम की होटल मिली।

होटल संचालक ने बुकिंग स्वीकार करने से इनकार कर दिया। परिवादी ने ओयो रूम्स से मदद मांगी, लेकिन समाधान नहीं मिला।

उल्टे ओयो रूम्स की ओर से बिना पूर्व बुकिंग राशि लौटाए दोबारा भुगतान लेकर दूसरे होटल में कमरा बुक कर दिया गया। मजबूरी में परिवादी को दो बार भुगतान करना पड़ा। इसके बाद परिवादी ने अधिवक्ता रामकिशोर बंग के माध्यम से आयोग के समक्ष परिवाद पेश किया।

आयोग की टिप्पणी

सुनवाई के दौरान आयोग ने माना कि बिना अस्तित्व वाले होटल के नाम से ऑनलाइन बुकिंग कर राशि वसूलना उपभोक्ता के साथ धोखाधड़ी है। यह न केवल गंभीर सेवा दोष है, बल्कि अनुचित व्यापार व्यवहार भी है।

आयोग ने ओयो रूम्स को निर्देश दिए कि वह ‘होटल यश पैलेस’ नाम से किसी भी प्रकार का ऑनलाइन रूम बुक करने का कृत्य नहीं करे।

साथ ही एक माह के भीतर इस अनुचित व्यापार व्यवहार को बंद नहीं करने पर एक लाख रुपए का जुर्माना और तीन वर्ष के कारावास से दंडित करने की अवमानना कार्रवाई प्रस्तुत की जा सकेगी।

ये भी पढ़ें

Infra News: राजस्थान में इस नेशनल हाईवे पर बनेंगे 10 नए फ्लाइओवर, लेकिन इससे राहत की जगह बढ़ने वाली है परेशानी, जानिए क्यों
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

23 Jan 2026 07:05 pm

Hindi News / Rajasthan / Nagaur / नागौर: ओयो रूम्स पर 57,551 रुपए जुर्माना, जानिए क्या है मामला

बड़ी खबरें

View All

नागौर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

छोटी खाटू से मोहन भागवत का संदेश, समाज को मर्यादा का पाठ आचरण से ही सिखाया जा सकता है, पुस्तकों से नहीं

Maryada Festival, Maryada Festival in Nagaur, Maryada Festival in Chhoti Khatu, Maryada Festival in Rajasthan, Mohan Bhagwat, Mohan Bhagwat in Nagaur, Mohan Bhagwat in Rajasthan, Mohan Bhagwat in Chhoti Khatu
नागौर

Nagori bull: 20 लाख तक पहुंच जाती है नागौरी बैलों की कीमत, फिर भी खरीदने से डर रहे पशुपालक, जानिए क्यों

shri ramdev pashu mela, shri ramdev pashu mela in Nagaur, Nagori bull, strength of Nagori bull, price of Nagori bull, Nagori bull news, Nagaur news, Rajasthan news, नागौरी बैल, नागौरी बैल की ताकत, नागौरी बैल की कीमत, नागौरी बैल न्यूज, नागौर न्यूज, राजस्थान न्यूज, श्री रामदेव पशु मेला
नागौर

तहसीलदार से लेकर एडीएम कोर्ट तक फाइलों का अंबार

नागौर

बजट से उम्मीदें: नागौर में विश्वविद्यालय व इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने की मांग तेज

नागौर में विश्वविद्यालय व इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने की मांग तेज
समाचार

जिला परिषद में 37 व 12 पंचायत समितियों में होंगे 212 वार्ड

Panchayat Chunav फोटो सोर्स : Social Media
समाचार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.