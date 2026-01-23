नागौर: ओयो रूम्स पर 57,551 रुपए जुर्माना, जानिए क्या है मामला

उल्टे ओयो रूम्स की ओर से बिना पूर्व बुकिंग राशि लौटाए दोबारा भुगतान लेकर दूसरे होटल में कमरा बुक कर दिया गया। मजबूरी में परिवादी को दो बार भुगतान करना पड़ा। इसके बाद परिवादी ने अधिवक्ता रामकिशोर बंग के माध्यम से आयोग के समक्ष परिवाद पेश किया।