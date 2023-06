एक चोर का खमियाजा भुगत रहा नागौर, ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन पिछले पांच महीने से बंद

ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन से सोलर बैटरी व सेंसर चोरी होने के बाद मौसम विभाग ने नहीं लगवाई दूसरी मशीन, जिला प्रशासन भी बना मूकदर्शक





Nagaur's automatic weather station was out of order for five months