शिविर की सेवा में नागौर का डंका, संभाग में सबसे आगे और प्रदेश में आठवें स्थान पर

प्रदेश सरकार ने शिविरों का मूल्यांकन 13 सेवाओं के आधार पर किया। इनमें पट्टा वितरण, भवन निर्माण स्वीकृति, भवन पूर्णता प्रमाण पत्र, भूमि उपयोग परिवर्तन, नाम परिवर्तन, जन्म-मृत्यु पंजीकरण, सीवरेज कनेक्शन, सडक़ प्रकाश व्यवस्था, ठोस कचरा प्रबंधन शामिल है। नागौर ने किसी एक क्षेत्र में नहीं, बल्कि अधिकांश सेवाओं में अच्छे अंक अर्जित किए। इसी संतुलित प्रदर्शन का परिणाम रहा कि नगर परिषद प्रदेश की शीर्ष 10 रेंकिंग में पहुंचने में सफल रही।