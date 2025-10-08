अजमीढ़ जयंती की शोभायात्रा में सजी नवदुर्गा की झांकी

नागौर. महाराजा अजमीढ़ की जयंती पर निकली शोभायात्रा कलश लेकर चल रही महिलाएं
-मैढ़ क्षत्रिय स्वर्णकार समाज का आयोजन
- शोभा यात्रा का कई जगहों पर स्वागत
- प्रतिभावान हुए सम्मानित
नागौर. श्री मैढ़ क्षत्रिय स्वर्णकार समाज के आदि पुरुष महाराज अजमीढ़ की जयंती एवं शरद पूर्णिमा महोत्सव मंगलवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस इस मौके पर खाई की गली स्थित माताजी के मंदिर से गाजे-बाजे के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई यह शोभा यात्रा समाज भवन तक पहुंची। शोभायात्रा में सजी नवदुर्गा,राधा कृष्णा,शिव पार्वती की सजीव झांकी आकर्षण का केन्द्र बनी रही। शोभा यात्रा के दौरान दामोदर मांडण, अप्पू अग्रोया, भिवराज सोनी,दीपक अग्रोया,विष्णु मौसूण और राधा अग्रोया,मधु सहदेव,इंदुबाला सोनी,सुमित्रा डावर,मंजू देवी ने एक से बढकऱ एक भजनों की प्रस्तुतियां दी। इस दौरान समारोह में समाज के प्रतिभावान विद्यार्थियों व झांकियां में शामिल बच्चों को मोमेंटो और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। शोभायात्रा में शामिल हुई कलशधारी महिलाओं को भी बैग देकर सम्मानित किया गया। शोभा यात्रा में समाज अध्यक्ष ओमप्रकाश मांडन, महिला मंडल अध्यक्ष इंदुबाला सोनी, पूर्व पोतेदार दामोदर प्रसाद मांडन ,सत्यनारायण डावर,चंदनमल रोड़ा,सुखदेव कड़ेल,गोपीकिशन अग्रोया आदि मौजूद थे।
