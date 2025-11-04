निजी स्लीपर बसों की हड़ताल से फंसे यात्री

हड़ताल ऐसे समय पर की गई है जब देवउठनी एकादशी के अबूझ सावे पर हजारों लोग शादी-ब्याह में शामिल होने के लिए यात्रा कर रहे हैं। इस कारण नागौर से होकर निकलने वाली बसें सोमवार को नहीं आई तो यात्राी परेशान हुए। कुछ रेल से तो कुछ रोडवेज से रवाना हुए, लेकिन जिनको जानकारी नहीं थी या जाना जरूरी था, वे बस के इंतजार में बस स्टैण्ड पर इंतजार करते रहे। इस दौरान कुछ ऑटो चालक उन्हें रिंग रोड पर छोड़ने का ऑफर देते नजर आए, ताकि सीधी निकलने वाली बस मिल जाए।