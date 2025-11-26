अमरपुरा में पाटोत्सव 30 से, सजा विशाल भक्ति मंडप

कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी व राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मंत्री अविनाश गहलोत मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता सांसद व संस्थान अध्यक्ष राजेंद्र गहलोत करेंगे। संस्थान के सह सचिव हरिश्चंद्र देवड़ा ने बताया कि 30 नवम्बर को माली सैनी समाज का 7वां राज्य स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह होगा, जिसमें जिसमें संस्थान की वेबसाइट पर ऑनलाइन प्रविष्टियां आमंत्रित की गई हैं। समारोह में कक्षा 10 में 90 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले प्रतिभाओं का सम्मान किया जाएगा। साथ ही कक्षा 12, स्नातक व अधिस्नातक तक के साथ-साथ खेल तथा विविध क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले समाज बंधुओं का भी सम्मान होगा। कार्यक्रम में राज्य सरकार व केंद्र सरकार में नव चयनित समाज का भी अभिनंदन किया जाएगा। एक दिसम्बर से चार दिवसीय भक्तमाल कथा का आयोजन होगा, जिसमें बड़ा रामद्वारा सूरसागर, जोधपुर के संत डॉ रामप्रसाद प्रवचन करेंगे।