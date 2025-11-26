अमरपुरा में पाटोत्सव 30 से, सजा विशाल भक्ति मंडप

नागौर. कार्यक्रम स्थल पर तैयार डोम व यज्ञशाला।
-संत शिरोमणि लिखमीदास महाराज स्मारक पाटोत्सव
- माली सैनी समाज का राज्य स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह
नागौर. जिला मुख्यालय के निकटवर्ती गांव अमरपुरा में 30 नवम्बर से 6 दिवसीय कार्यक्रम होंगे। संत शिरोमणि श्री लिखमीदास जी महाराज स्मारक विकास संस्थान, अमरपुरा के तत्वावधान में कार्यक्रम संत लिखमीदास जी महाराज के स्मारक व देव मंदिर के लोकार्पण के 9वें पाटोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित होगा। पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं की ओर से तैयारियाें को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मंगलवार को संस्थान के सचिव राधाकिशन तंवर, कोषाध्यक्ष कमल भाटी, सदस्य धर्मेंद्र सोलंकी, हैदराबाद से आए संदीप भाटी, सुनीता भाटी, कार्तिक, रामकुमार सोलंकी, मोहन सिंह भाटी, सुगनचंद गहलोत सहित अनेक पदाधिकारियों ने व्यवस्थाओं का अवलोकन किया।
कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी व राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मंत्री अविनाश गहलोत मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता सांसद व संस्थान अध्यक्ष राजेंद्र गहलोत करेंगे। संस्थान के सह सचिव हरिश्चंद्र देवड़ा ने बताया कि 30 नवम्बर को माली सैनी समाज का 7वां राज्य स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह होगा, जिसमें जिसमें संस्थान की वेबसाइट पर ऑनलाइन प्रविष्टियां आमंत्रित की गई हैं। समारोह में कक्षा 10 में 90 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले प्रतिभाओं का सम्मान किया जाएगा। साथ ही कक्षा 12, स्नातक व अधिस्नातक तक के साथ-साथ खेल तथा विविध क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले समाज बंधुओं का भी सम्मान होगा। कार्यक्रम में राज्य सरकार व केंद्र सरकार में नव चयनित समाज का भी अभिनंदन किया जाएगा। एक दिसम्बर से चार दिवसीय भक्तमाल कथा का आयोजन होगा, जिसमें बड़ा रामद्वारा सूरसागर, जोधपुर के संत डॉ रामप्रसाद प्रवचन करेंगे।
भजन संध्या में यह होंगे भजन गायक
कार्यक्रम में 4 दिसम्बर को भजन संध्या में राजस्थान क्षेत्र के अनेक प्रसिद्ध भजन गायकों की ओर से भजनों की प्रस्तुतियां दी जाएंगी। प्रसिद्ध भजन गायक प्रकाश माली, पाली के रमेश माली, हर्ष माली, जबराराम माली, नागौर के दिनेश माली, इंदरचंद कच्छावा, जोधपुर की शोभा माली, ब्यावर के गोविंद माली, छगन माली, जालोर के गिरधारी लाल माली, कोटा के जगदीश सैनी के साथ-साथ बालेसर के नृत्य कलाकार सोनू माली, पिंटू माली भी कार्यक्रम में श्रद्धालुओं में भक्ति रस का संचार करेंगे।
