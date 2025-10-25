मेरे बेटे को लौटाइए, मैं चारपाई से उठ नहीं सकता

बेटे का इंतजार करता विकलांग पिता
-बडीखाटू के विकलांग पिता की एसपी से गुहार
बडीखाटू. नागौर जिले के बड़ीखाटू थाना क्षेत्र के भावला गांव निवासी एक विकलांग पिता ने अपने 23 वर्ष के बेटे की गुमशुदगी को लेकर दो वर्ष बाद पुलिस अधीक्षक से दर्दभरी गुहार लगाई है।
रुघाराम ने बताया कि 2014 में एक सड़क दुर्घटना में उसकी रीढ़ की हड्डी टूटने के कारण वह चल-फिर नहीं सकता। वह व्हीलचेयर और चारपाई पर ही निर्भर हैं। उसने पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा से गुहार लगाई है कि “मेरे बेटे को खोजकर मुझे सुपुर्द कर दो, मुझे मेरा बेटा चाहिए।”
रुघाराम का 23 वर्षीय पुत्र विक्रम मजदूरी के लिए राजकोट गया था। बाद में वह घर आया और 17 अगस्त 2023 को घर गया था उसके बाद वापस नहीं लौटा। बड़ीखाटू थाना में उसकी गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया हुआ है। एक दिन बाद उसकी लोकेशन गंगानगर जिले के सूरतगढ़ में मिली, उसके बाद मोबाइल बंद हो गया। करीब एक वर्ष बाद उसी इलाके में उसका मोबाइल मिला। रुघाराम ने बताया कि पुलिस ने 20 दिन में उसे खोजकर घर लाने का आश्वासन दिया, लेकिन आज तक नहीं मिला।
रुघाराम ने बताया कि चलने- फिरने में असमर्थन होने के कारण वह खुद पुलिस थाने नहीं जा सकता, परिवार के लोगों ने गांव के लोगों के साथ थाने जाकर पुलिस से बेटे की तलाश करने का आग्रह किया है। लेकिन पुलिस किसी ठोस सूचना तक नहीं पहुंची है। पुलिस का कहना है कि युवक की तलाश जारी है। परिवार के लोग और विकलांग पिता दिन-रात उसकी बाट जो रहा है।
