मेरे बेटे को लौटाइए, मैं चारपाई से उठ नहीं सकता

रुघाराम का 23 वर्षीय पुत्र विक्रम मजदूरी के लिए राजकोट गया था। बाद में वह घर आया और 17 अगस्त 2023 को घर गया था उसके बाद वापस नहीं लौटा। बड़ीखाटू थाना में उसकी गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया हुआ है। एक दिन बाद उसकी लोकेशन गंगानगर जिले के सूरतगढ़ में मिली, उसके बाद मोबाइल बंद हो गया। करीब एक वर्ष बाद उसी इलाके में उसका मोबाइल मिला। रुघाराम ने बताया कि पुलिस ने 20 दिन में उसे खोजकर घर लाने का आश्वासन दिया, लेकिन आज तक नहीं मिला।