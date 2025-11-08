होटलों और ढाबों की आड़ में देह व्यापार, 5 महिलाएं, 4 पुरुष गिरफ्तार

कुचामनसिटी. संदिग्ध अवस्था में गिरफ्तार आरोपी
अनैतिक कार्य के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, कई ढाबा संचालक ताला लगाकर भागे
कुचामनसिटी. शहर में लंबे समय से होटलों और ढाबों की आड़ में चल रहे अनैतिक कार्य (देह व्यापार) पर आखिरकार कुचामन पुलिस की कार्रवाई का डंडा चला है। शुक्रवार को पुलिस ने हनुमानगढ़-किशनगढ़ हाई-वे पर स्थित कई होटलों और ढाबों पर अचानक सर्च अभियान चलाकर 5 महिलाओं के साथ 4 पुरुषों को संदिग्ध अवस्था में गिरफ्तार किया।
होटल संचालकों में मचा हड़कंप
पुलिस कार्रवाई की खबर लगते ही हाई—वे किनारे कई होटल और ढाबा संचालक अपने प्रतिष्ठानों पर अचानक ताले लगाकर फरार हो गए। शहर में लंबे समय से यह चर्चा थी कि बायपास स्थित कई होटलों और ढाबों में खाने के साथ अय्याशी करवाई जा रही है। राजस्थान पत्रिका ने पिछले वर्ष 6 जनवरी को ‘ढाबों और मसाज पार्लरों की आड़ में देह व्यापार’ शीर्षक से समाचार प्रकाशित कर इस मामले की ओर पुलिस का ध्यान आकर्षित किया था। उस समय एक कार्रवाई हुई, लेकिन कुछ समय बाद फिर वही स्थिति लौट आई।
विदेशी युवतियों तक की सप्लाई
सूत्रों के अनुसार इन ढाबों में स्थानीय युवतियों के साथ-साथ कोलकाता सहित अन्य राज्यों और यहां तक कि कुछ विदेशी युवतियां भी उपलब्ध कराई जाती थीं। एजेंट ग्राहक को मोबाइल पर फोटो दिखाकर चयन करवाते थे और युवती की ‘विदेशी पहचान’ होने पर दरें और भी अधिक होती थीं। बताया जाता है कि इस अवैध धंधे के ग्राहक वर्ग में शहर के कई संभ्रांत लोग भी शामिल थे। यह कार्रवाई एएसपी नेमीचंद खारिया, डीएसपी अरविंद विश्नोई के सुपरविजन में सीआई सतपाल के नेतृत्व में की गई। पुलिस ने बताया कि इस प्रकार की गतिविधियों पर अब नियमित रूप से निगरानी रखी जाएगी।
पकड़े गए आरोपी
पुलिस ने सौरभ पुत्र चरण सिंह निवासी विष्णु गार्डन गुड़गांव, किशन पुत्र विक्रम सिंह निवासी कांकरिया, आशीष पुत्र रामनिवास निवासी अखेपुरा मकराना और प्रकाश पुत्र खेमाराम निवासी दालमिल के पास कुचामन सिटी को 5 महिलाओं के साथ संदिग्ध अवस्था में पकड़ा है।
बड़ी खबरेंView All
नागौर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग