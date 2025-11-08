होटलों और ढाबों की आड़ में देह व्यापार, 5 महिलाएं, 4 पुरुष गिरफ्तार

सूत्रों के अनुसार इन ढाबों में स्थानीय युवतियों के साथ-साथ कोलकाता सहित अन्य राज्यों और यहां तक कि कुछ विदेशी युवतियां भी उपलब्ध कराई जाती थीं। एजेंट ग्राहक को मोबाइल पर फोटो दिखाकर चयन करवाते थे और युवती की ‘विदेशी पहचान’ होने पर दरें और भी अधिक होती थीं। बताया जाता है कि इस अवैध धंधे के ग्राहक वर्ग में शहर के कई संभ्रांत लोग भी शामिल थे। यह कार्रवाई एएसपी नेमीचंद खारिया, डीएसपी अरविंद विश्नोई के सुपरविजन में सीआई सतपाल के नेतृत्व में की गई। पुलिस ने बताया कि इस प्रकार की गतिविधियों पर अब नियमित रूप से निगरानी रखी जाएगी।