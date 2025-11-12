शव नहीं उठाने को मोर्चरी के बाहर धरना, रात को कैंडल मार्च

प्रकरण के अनुसार सोमवार को पीडब्ल्यूडी जायल अधिशाषी अभियंता की बोलेरो की टक्कर से गंभीर घायल हुई प्रहलाद की बहन संतोष की मौके पर मौत हो गई थी। उसका शव जेएलएन अस्तपाल की मोर्चरी में रखा है। दोनों मृतकों के परिजनों व समाज के प्रतिनिधियों ने अधिशाषी अभियंता को सस्पेंड करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर मंगलवार को मोर्चरी के आगे धरना दिया। शाम को जायल उपखंड अधिकारी रजत मौके पर पहुंचे तथा वार्ता की, लेकिन मांगों पर सहमति नहीं बन पाई। परिजनों व ग्रामीणों का कहना है कि पीडब्ल्यूडी अधिशाषी अभियंता शिवकुमार को सस्पेंड और दोनों मृतकों के परिवार से एक-एक व्यक्ति को नौकरी दी जाए। धरना स्थल पर बड़ी संख्या में महिलाएं भी बैठी थी। जिनकी आंखों में आंसू थे तो दो परिवारों के मासूम बच्चे अपने मां-बाप को ढूंढ रहे हैं। परिजनों का कहना है कि जब तक अधिकारी के खिलाफ गैरइरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई नहीं होती है तब तक धरना जारी रहेगा और शवों का अंतिम संस्कार भी नहीं करेंगे।